El Lobo va por la gloria ante Deportivo Madryn: día, hora y dónde ver la final por el ascenso

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra los sureños por la definición de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo mendocino busca imponer su fútbol.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Primera Nacional 2025 llega a su instancia decisiva. el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Madryn, ganadores de las Zonas B y A respectivamente, disputarán la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El partido se jugará este sábado 11 de octubre, desde las 17 horas, en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense).

El Lobo es un firme candidato.
por la gloria

El Aurinegro de Chubut aseguró su lugar con una fecha de anticipación tras vencer 2-1 a Arsenal por la jornada 33. Con 60 puntos, se quedó con la Zona A, sacándole cinco de ventaja a Atlanta, su inmediato perseguidor.

En la última fecha cayó ante Colegiales, aunque ya tenía garantizado el boleto a la definición.

Cuándo y dónde se juega la final

El partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia (Mendoza) se jugará este sábado 11 de octubre, desde las 17:00 horas, en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense).

Será un partido único, y en caso de empate habrá alargue de 30 minutos. Si la igualdad persiste, el ascenso se definirá por penales.

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Sede: Estadio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires

Dónde ver en vivo la final Gimnasia vs Deportivo Madryn

El encuentro se podrá seguir en vivo por TyC Sports en toda la Argentina y el exterior.

También estará disponible en TyC Sports Play, con acceso gratuito para abonados de cableoperadores registrados.

TV por cable:

  • Flow: canales 22 (SD) y 101 (HD)

  • DirecTV: canales 629 (SD) y 1629 (HD)

  • Telecentro: canales 106 (SD) y 1018 (HD)

Online: play.tycsports.com

El sueño mendocino del Lobo

El equipo de Ariel Broggi buscará el regreso de Gimnasia de Mendoza a la élite del fútbol argentino tras una campaña sólida, con figuras destacadas como César Rigamonti, Diego Mondino y Facundo Lencioni.

El Lobo intentará repetir las gestas de Independiente Rivadavia (2023) y Godoy Cruz (2005 y 2007), cuando los mendocinos alcanzaron la Liga Profesional en años impares.

