Las Murciélagas, con Agustina Medina, vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Las Murciélagas hicieron historia y alcanzaron el bicampeonato mundial.

Por Sitio Andino Deportes







La Selección de fútbol para ciegos de Argentina en su rama femenina, conocida como Las Murciélagas, escribió otra página dorada en su historia: derrotaron 2-0 a Inglaterra en la final y se consagraron bicampeonas del mundo en India. Gracia Sosa y Yohana Aguilar marcaron los goles de un equipo que completó una campaña perfecta.

El equipo nacional cuenta con la presencia de la mendocina Agustina Medina, vital en la semifinal ante Brasil, donde marcó el tanto de la victoria.

Una campaña invicta y sin goles en contra para el Fútbol para ciegos nacional El recorrido de Las Murciélagas fue impecable. En el Grupo B, vencieron 5-0 a Canadá y 1-0 a Japón para quedarse con el primer puesto. En semifinales llegó uno de los momentos más emocionantes: un triunfo 1-0 sobre Brasil, con gol de Agustina Medina a siete minutos del cierre, que selló la clasificación a la final soñada.

En el partido decisivo ante Inglaterra, el equipo argentino mostró carácter y contundencia. Los goles de las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar aseguraron la victoria y el título mundial sin haber recibido un solo tanto en todo el torneo.

¡LAS MURCIÉLAGAS SON BICAMPEONAS DEL MUNDO!



Derrotaron 2-0 a Inglaterra en India y retuvieron la corona en el Mundial femenino para no videntes. Goles de Yohana Aguilar y Gracia Sosa. Se habían consagrado en 2023, justamente en Inglaterra. Chapeau!pic.twitter.com/pf8JV1sbux — VSports Team (@VSportsTM) October 11, 2025 Las murciélagas, bicampeonas y referentes mundiales El logro en India representa el segundo campeonato consecutivo para la Selección Argentina de fútbol para ciegas, que ya se había coronado en 2023 tras vencer 2-1 a Japón en la final. Este bicampeonato confirma a Las Murciélagas como una potencia mundial en la disciplina y consolida el crecimiento del deporte inclusivo en el país. El equipo, que combina talento, disciplina y espíritu colectivo, dejó en claro que está preparado para seguir haciendo historia y servir de inspiración a nuevas generaciones.