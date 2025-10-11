Dolor en el fútbol argentino: los restos de Miguel Ángel Russo fueron cremados en Pilar

El fútbol argentino despidió con emoción a Miguel Ángel Russo.

El histórico Miguel Ángel Russo, ex director técnico de Boca y Rosario Central, falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Este sábado sus restos fueron cremados en el Cementerio de Pilar, en una despedida cargada de dolor que reunió a familiares, hinchas y referentes del fútbol argentino.

La Bombonera y un adiós multitudinario a Miguel Ángel Russo Antes de su llegada a Pilar, el velorio de Russo se realizó en La Bombonera, donde miles de hinchas de Boca lo despidieron el jueves, mientras que su familia lo hizo en la jornada del viernes. Allí, se escucharon cánticos como “Russo querido, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, reflejando el cariño eterno de la gente.

Al homenaje asistieron los planteles de Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo y representantes de Estudiantes de La Plata, además de simpatizantes con camisetas de todos los clubes que dirigió, una muestra del respeto que se ganó en toda su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1977031468615708891&partner=&hide_thread=false El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo.



Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros.



. pic.twitter.com/unZqD149TJ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 11, 2025 Cremación en Pilar y homenaje en Rosario Central El viernes por la tarde, el féretro partió rumbo al Cementerio de Pilar, donde finalmente se concretó la cremación. Según confirmaron sus allegados, parte de las cenizas de Russo serán esparcidas en el estadio de Rosario Central, club del que fue ídolo y símbolo, tanto como jugador en su juventud como luego en su etapa de entrenador.

El gesto será un homenaje eterno de la institución y de los hinchas canallas, que ya preparan un acto conmemorativo en el Gigante de Arroyito para rendir tributo a uno de sus máximos referentes.