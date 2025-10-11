11 de octubre de 2025
Dolor en el fútbol argentino: los restos de Miguel Ángel Russo fueron cremados en Pilar

El histórico DT de Boca Miguel Ángel Russo fue cremado en el Cementerio de Pilar. Parte de sus cenizas serán esparcidas en Rosario Central. Mirá los detalles.

El fútbol argentino despidió con emoción a Miguel Ángel Russo.

Por Sitio Andino Deportes

El histórico Miguel Ángel Russo, ex director técnico de Boca y Rosario Central, falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Este sábado sus restos fueron cremados en el Cementerio de Pilar, en una despedida cargada de dolor que reunió a familiares, hinchas y referentes del fútbol argentino.

Al homenaje asistieron los planteles de Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo y representantes de Estudiantes de La Plata, además de simpatizantes con camisetas de todos los clubes que dirigió, una muestra del respeto que se ganó en toda su carrera.

Cremación en Pilar y homenaje en Rosario Central

El viernes por la tarde, el féretro partió rumbo al Cementerio de Pilar, donde finalmente se concretó la cremación. Según confirmaron sus allegados, parte de las cenizas de Russo serán esparcidas en el estadio de Rosario Central, club del que fue ídolo y símbolo, tanto como jugador en su juventud como luego en su etapa de entrenador.

El gesto será un homenaje eterno de la institución y de los hinchas canallas, que ya preparan un acto conmemorativo en el Gigante de Arroyito para rendir tributo a uno de sus máximos referentes.

