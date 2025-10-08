8 de octubre de 2025
Tristeza absoluta

A los 69 años murió el entrenador de Boca Juniors e ícono del fútbol argentino Miguel Ángel Russo

La situación médica de Miguel Ángel Russo era grave y finalmente esta tarde el técnico xeneise murió en compañía de sus familiares.

A los 69 años murió el entrenador del Club Atlético Boca Juniors e ícono del fútbol argentino, Miguel Ángel Russo. Russo arrancó su historia con el Canalla en 1997-98, en lo que sería el primero de sus cinco ciclos al mando del equipo. Regresó entre 2002-2004, nuevamente en 2009, luego lideró el ascenso en 2013 y finalmente regresó en 2022 hasta 2024. En total dirigió más de 300 partidos con el Club Atlético Rosario Central, quedando cerca de récords históricos del club.

Durante sus años al mando del Canalla, Russo no solo peleó grandes torneos y clásicos; también fue el DT que devolvió al equipo a Primera en 2013 tras malos años en la B Nacional, salvó al club en la Promoción de 2009 con Belgrano, y coronó su vínculo eterno con los hinchas al conquistar la Copa de la Liga Profesional 2023, título que lo instaló definitivamente en el olimpo de los referentes canallas.

COMPLICADO

Preocupación en Boca: comunicado oficial sobre la salud de Miguel Ángel Russo y mensaje del plantel
Miguel Ángel Russo sigue alejado del plantel mientras prioriza su recuperación.
complicado

Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo sigue en reposo y su regreso al banco es una incógnita
image

El reconocimiento eterno de Central para Miguel Ángel Russo

En los últimos tiempos, Russo venía atravesando problemas de salud y ya había estado varias veces ausente por internaciones e infecciones. Se sabía que sufrió una infección urinaria, episodios de deshidratación, y había estado en observación. Sus últimos días en el club también quedaron marcados por su retiro como entrenador en agosto de 2024. En ese momento, se lo despidió con reconocimiento por lo que representó para Central: un líder con coraje, que siempre asumía en situaciones complicadas, y que mantenía un profundo cariño del hincha.

El diagnóstico de cáncer de vejiga y la detección de un tumor en la próstata en 2017 marcaron un punto de inflexión en su vida. Uno de los técnicos más experimentados y múltiple campeón del fútbol argentino, desde entonces, enfrentó complicaciones médicas, pero continuó con su carrera profesional y ha mantenido una actitud positiva ante la adversidad.

El legado de Russo con Rosario Central trasciende los títulos. Fue entrenador en cinco ciclos distintos, vivió triunfos, clásicos inolvidables, obras de ascensos y salvaciones. Fue declarado deportista distinguido de Rosario por su trayectoria, compromiso y entrega.

A lo largo de su carrera, Russo dirigió a Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Rosario Central, Lanús, Racing Club, San Lorenzo, y también tuvo pasos internacionales por Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita.

El mensaje de despedida del Club Atlético Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

El fútbol de Sudamérica despide a Miguel Ángel Russo, tras su muerte

