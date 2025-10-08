A los 69 años murió el entrenador de Boca Juniors e ícono del fútbol argentino Miguel Ángel Russo

Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud.

Durante sus años al mando del Canalla, Russo no solo peleó grandes torneos y clásicos; también fue el DT que devolvió al equipo a Primera en 2013 tras malos años en la B Nacional, salvó al club en la Promoción de 2009 con Belgrano, y coronó su vínculo eterno con los hinchas al conquistar la Copa de la Liga Profesional 2023, título que lo instaló definitivamente en el olimpo de los referentes canallas.

image El reconocimiento eterno de Central para Miguel Ángel Russo En los últimos tiempos, Russo venía atravesando problemas de salud y ya había estado varias veces ausente por internaciones e infecciones. Se sabía que sufrió una infección urinaria, episodios de deshidratación, y había estado en observación. Sus últimos días en el club también quedaron marcados por su retiro como entrenador en agosto de 2024. En ese momento, se lo despidió con reconocimiento por lo que representó para Central: un líder con coraje, que siempre asumía en situaciones complicadas, y que mantenía un profundo cariño del hincha.

El diagnóstico de cáncer de vejiga y la detección de un tumor en la próstata en 2017 marcaron un punto de inflexión en su vida. Uno de los técnicos más experimentados y múltiple campeón del fútbol argentino, desde entonces, enfrentó complicaciones médicas, pero continuó con su carrera profesional y ha mantenido una actitud positiva ante la adversidad.