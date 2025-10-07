7 de octubre de 2025
¡Elijo creer! El Lobo tendrá al mismo árbitro de cuando ascendió la Lepra

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se enfrentará al Deportivo Madryn en la final de la dura Primera Nacional. Mirá los detalles del cotejo.

El Lobo está cerca del objetivo (Foto: Prensa GyE).

Dicho compromiso se desarrollará en el estadio de Platense. El ganador ascenderá a la Liga Profesional, mientras que el perdedor ingresará al Reducido.

Además, el partido tiene varios condimentos especiales: el árbitro será Nicolás Ramírez, el mismo que dirigió la final de la Lepra ante Almirante Brown; y el rival, Deportivo Madryn, viste los mismos colores aurinegros que aquel equipo bonaerense.

Todo lo que hay que saber de la final del Lobo en Platense

La AFA confirmó que el partido se jugará el sábado 11 de octubre a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense) y contará con ambas parcialidades. El encuentro tendrá VAR (Héctor Paletta será el encargado) y, en caso de empate, habrá 30 minutos de alargue y, de persistir la igualdad, definición por penales.

El ganador será proclamado campeón de la Primera Nacional 2025 y ascenderá de manera directa a la Primera División. El perdedor ingresará a la segunda fase del Reducido, donde buscará el segundo ascenso en una instancia más compleja y exigente.

