¡Elijo creer! El Lobo tendrá al mismo árbitro de cuando ascendió la Lepra

El sueño de todo el Club Atlético Gimnasia y Esgrima está a un partido de hacerse realidad: este sábado 11 de octubre , desde las 17 , el Lobo mendocino jugará la final de la Primera Nacional 2025 frente a Deportivo Madryn.

Dicho compromiso se desarrollará en el estadio de Platense . El ganador ascenderá a la Liga Profesional , mientras que el perdedor ingresará al Reducido.

Dale Lobo Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso: confirmado cuándo y dónde se juega

El equipo dirigido por Ariel Broggi viene de un triunfazo ante Defensores de Belgrano que le aseguró el liderazgo de la Zona B y el boleto directo a esta gran definición. Ahora, el Lobo quiere repetir lo conseguido por Independiente Rivadavia en 2023 y por Godoy Cruz en 2005 y 2007 , cuando los equipos mendocinos lograron el ascenso en años impares.

Además, el partido tiene varios condimentos especiales: el árbitro será Nicolás Ramírez , el mismo que dirigió la final de la Lepra ante Almirante Brown; y el rival, Deportivo Madryn , viste los mismos colores aurinegros que aquel equipo bonaerense.

Todo lo que hay que saber de la final del Lobo en Platense

La AFA confirmó que el partido se jugará el sábado 11 de octubre a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense) y contará con ambas parcialidades. El encuentro tendrá VAR (Héctor Paletta será el encargado) y, en caso de empate, habrá 30 minutos de alargue y, de persistir la igualdad, definición por penales.

El ganador será proclamado campeón de la Primera Nacional 2025 y ascenderá de manera directa a la Primera División. El perdedor ingresará a la segunda fase del Reducido, donde buscará el segundo ascenso en una instancia más compleja y exigente.