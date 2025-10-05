5 de octubre de 2025
Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso ¿Cuándo y dónde se juega?

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se metió en la final por dar el salto de categoría desde la Primera Nacional. Enterate lo que se viene.

El Lobo quiere dar otro paso en su historia.

El Lobo quiere dar otro paso en su historia.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrenta este sábado a Deportivo Madryn en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El duelo se disputará desde las 16 horas en la cancha de Platense y definirá al campeón de la Primera Nacional 2025. El ganador subirá directamente a Primera División y el perdedor jugará el Reducido.

El Lobo consiguió el primer objetivo.
El Lobo está a un paso de Primera: triunfo clave frente a Defensores y final soñada ante el Deportivo Madryn
El Lobo está cerca (Foto: Prensa GyE).
Gimnasia a un paso de llegar a la final por el ascenso a la Liga Profesional 2025: todos los escenarios

El gol de Fermín Antonini ante el Dragón hizo estallar al estadio Víctor Antonio Legrotaglie y devolvió la ilusión a toda Mendoza, que sueña con ver a Gimnasia en la máxima categoría.

Deportivo Madryn, un rival que dominó la Zona A

Enfrente estará Deportivo Madryn, campeón de la Zona A con una fecha de anticipación. El equipo chubutense mostró regularidad, solidez defensiva y gran capacidad para resolver partidos clave, logrando quedarse con el primer puesto sin depender de otros resultados.

El elenco aurinegro buscará hacer historia y alcanzar por primera vez la Liga Profesional, tras una temporada impecable en la que se mantuvo en la cima casi de punta a punta.

Un solo partido, un ascenso en juego de la Primera Nacional

La final se juega a partido único en estadio neutral —en principio en la cancha de Platense— y en caso de empate en los 90 minutos habrá tiempo extra. Si persiste la igualdad, el ascenso se definirá desde el punto de penal.

El ganador obtendrá el primer boleto a la Liga Profesional 2026. El perdedor se sumará al torneo Reducido, donde se enfrentará con los equipos que terminaron entre el 2° y el 8° puesto de cada zona.

