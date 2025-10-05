Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso ¿Cuándo y dónde se juega?

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrenta este sábado a Deportivo Madryn en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El duelo se disputará desde las 16 horas en la cancha de Platense y definirá al campeón de la Primera Nacional 2025. El ganador subirá directamente a Primera División y el perdedor jugará el Reducido.
Enfrente estará Deportivo Madryn, campeón de la Zona A con una fecha de anticipación. El equipo chubutense mostró regularidad, solidez defensiva y gran capacidad para resolver partidos clave, logrando quedarse con el primer puesto sin depender de otros resultados.
El elenco aurinegro buscará hacer historia y alcanzar por primera vez la Liga Profesional, tras una temporada impecable en la que se mantuvo en la cima casi de punta a punta.
Un solo partido, un ascenso en juego de la Primera Nacional
La final se juega a partido único en estadio neutral —en principio en la cancha de Platense— y en caso de empate en los 90 minutos habrá tiempo extra. Si persiste la igualdad, el ascenso se definirá desde el punto de penal.
El ganador obtendrá el primer boleto a la Liga Profesional 2026. El perdedor se sumará al torneo Reducido, donde se enfrentará con los equipos que terminaron entre el 2° y el 8° puesto de cada zona.