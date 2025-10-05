Rosario Central vs River: todos los detalles de un duelo clave del Torneo Clausura 2025

Central y River se enfrentan en Rosario en un choque directo entre líderes de la tabla anual.

Hoy a las 21:15, Rosario Central recibe a River Plate en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Será un partido clave entre los dos mejores equipos de la tabla anual, con el Canalla invicto y el Millonario buscando reponerse tras semanas exigentes y afianzarse en la lucha por el título.

Un duelo que define la cima de la tabla anual entre River y Central El equipo dirigido por Ariel Holan vive un presente sólido: Central es el único invicto del Clausura tras 10 fechas y llega de golear 3-0 a Gimnasia en La Plata. Aunque marcha 6° en el Grupo B con 15 puntos, pelea arriba en la tabla general, donde es líder anual.

River, con Marcelo Gallardo en el banco, viene de un calendario intenso: fue eliminado por Palmeiras en los cuartos de la Libertadores, perdió 2-1 con Deportivo Riestra en el Clausura pero se recuperó al vencer 1-0 a Racing en la Copa Argentina para meterse en semifinales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1974670890836058366&partner=&hide_thread=false ¡HOY JUEGA RIVER! pic.twitter.com/H4kngrFhlJ — River Plate (@RiverPlate) October 5, 2025 En Rosario Central destaca Ángel Di María, quien vive un gran momento goleador, acompañado por Víctor Malcorra, Alejo Véliz y Carlos Quintana. En River no estará Maximiliano Salas por suspensión, pero el juego pasa por Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio, Juan Portillo y Walter Acuña.

El partido es crucial para la tabla anual: Central lidera, seguido de cerca por River, que puede recortar la diferencia si logra un triunfo en el Gigante. Además, ambos pelean por asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores 2026. La síntesis de River y Central Embed Los resultados del Torneo Clausura Embed Las posiciones del Torneo Clausura Embed