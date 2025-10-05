5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
buscan la victoria

Rosario Central vs River: todos los detalles de un duelo clave del Torneo Clausura 2025

Central recibe a River este domingo en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Clausura. Hora, TV, figuras y cómo llegan los dos mejores de la tabla anual.

Central y River se enfrentan en Rosario en un choque directo entre líderes de la tabla anual. &nbsp;

Central y River se enfrentan en Rosario en un choque directo entre líderes de la tabla anual.

 

Por Sitio Andino Deportes

Hoy a las 21:15, Rosario Central recibe a River Plate en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Será un partido clave entre los dos mejores equipos de la tabla anual, con el Canalla invicto y el Millonario buscando reponerse tras semanas exigentes y afianzarse en la lucha por el título.

Un duelo que define la cima de la tabla anual entre River y Central

El equipo dirigido por Ariel Holan vive un presente sólido: Central es el único invicto del Clausura tras 10 fechas y llega de golear 3-0 a Gimnasia en La Plata. Aunque marcha 6° en el Grupo B con 15 puntos, pelea arriba en la tabla general, donde es líder anual.

Lee además
¡River a semifinales! Eliminó a Racing y ahora chocará con Independiente Rivadavia
Atento la Lepra

¡River a semifinales! Eliminó a Racing y ahora chocará con Independiente Rivadavia
La expulsión de Maximiliano Salas agrava la crisis futbolística de River.  
imperdonable

Maximiliano Salas insultó al juez de línea y River pierde a su delantero clave por varias fechas
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1974670890836058366&partner=&hide_thread=false

En Rosario Central destaca Ángel Di María, quien vive un gran momento goleador, acompañado por Víctor Malcorra, Alejo Véliz y Carlos Quintana. En River no estará Maximiliano Salas por suspensión, pero el juego pasa por Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio, Juan Portillo y Walter Acuña.

El partido es crucial para la tabla anual: Central lidera, seguido de cerca por River, que puede recortar la diferencia si logra un triunfo en el Gigante. Además, ambos pelean por asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La síntesis de River y Central

Embed

Los resultados del Torneo Clausura

Embed

Las posiciones del Torneo Clausura

Embed

Temas
Seguí leyendo

River sufrió su cuarta derrota seguida en 15 años y Gallardo pidió disculpas ¿Podrá revertir la crisis?

Histórico: Deportivo Riestra venció 2-1 a River Plate en el Monumental y logró su primera victoria en Núñez

Marcelo Gallardo explotó tras la eliminación de River ante Palmeiras ¿A quién le dijo de todo?

En vivo: Godoy Cruz juega ante Independiente por el Torneo Clausura 2025

Franco Colapinto explotó tras el GP de Singapur: "El auto es inmanejable y vamos demasiado lento"

F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

Boca vs Newell's: hora, TV y lo que está en juego para el Xeneize que busca cortar su mala racha

George Russell ganó en Singapur y aprieta la lucha por el título de F1: mirá cómo quedó el campeonato

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto tuvo un gran inicio, pero la estrategia lo dejó sin chances en Marina Bay.  
de no creer

F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

Las Más Leídas

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Rige un alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Mendoza este domingo.
Atención

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Te Puede Interesar

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Por Pablo Segura
La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Por Carla Canizzaro
 Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.
Saludable

Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos

Por Natalia Mantineo