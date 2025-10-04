Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años

Por Luis Calizaya







Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza emitieron una alerta por la desaparición de Carlos Roberto Páez, un hombre de 34 años que fue visto por última vez en el departamento de Godoy Cruz. Según las primeras descripciones, vestía prendas negras y mide aproximadamente 1,70 metros.

Búsqueda urgente de un hombre en Mendoza De acuerdo con el expediente judicial, las autoridades solicitaron la colaboración de la población para identificar o aportar datos sobre el paradero de Páez, quien presenta las siguientes características físicas: mide 1,70 metros, tiene contextura media, tez morena, ojos marrón oscuro y cabello negro con rulos a la altura de los hombros.

Entre sus rasgos distintivos, lleva un tatuaje en el cuello con la palabra “Axel” y otro en el lado derecho con el dibujo de una calavera. Además, tiene varios tatuajes en ambos brazos: uno con un pergamino y el nombre “Marta”, otro con la palabra “Isis”, una letra “H” en el pecho, la inscripción “Fernanda” en la muñeca, “Metállica” en el antebrazo y “La Renga” en otro sector del cuerpo.

Respecto a las prendas que vestía al momento de su desaparición, llevaba una remera negra, pantalón de jogging negro y zapatillas negras con rayas verdes, marca Adidas.

Las autoridades solicitaron a la comunidad comunicarse de inmediato al 911 ante cualquier información que pueda ayudar a ubicar al hombre de 34 años.