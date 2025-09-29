River sufrió su cuarta derrota seguida en 15 años y Gallardo pidió disculpas ¿Podrá revertir la crisis?

River Plate volvió a vivir una noche amarga en el Monumental: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra y sumó su cuarta derrota consecutiva, una racha que no sufría desde hace 15 años. Entre silbidos y clima tenso, Marcelo Gallardo dio la cara, pidió disculpas y prometió buscar soluciones para revertir el mal momento.
Marcelo Gallardo pidió perdón a los hinchas tras la derrota histórica
El entrenador también asumió la responsabilidad por el bajón futbolístico: “Es una pregunta que me hago responsable, probé de diferentes maneras. Es algo propio, me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda y no me voy a detener”, expresó, dejando en claro que no piensa dar un paso al costado.
El próximo desafío de River: Racing en la Copa Argentina
En medio de la tormenta, River deberá enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, un partido que Gallardo considera clave para cambiar la historia: “Lo tomo como una final que tenemos que jugar. Nos tenemos que preparar bien. Vamos a intentar devolverle la alegría a la gente”, aseguró.
El cruce con la Academia se presenta como la oportunidad perfecta para cortar la racha negativa y recuperar confianza. Sin embargo, el ambiente tenso en el Monumental y la presión de los hinchas marcan un escenario desafiante para un equipo que necesita resultados inmediatos.