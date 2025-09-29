River sufrió su cuarta derrota seguida en 15 años y Gallardo pidió disculpas ¿Podrá revertir la crisis?

Marcelo Gallardo enfrentó a la prensa tras la dura caída de River en el Monumental y habló directo a los hinchas.

River Plate volvió a vivir una noche amarga en el Monumental: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra y sumó su cuarta derrota consecutiva, una racha que no sufría desde hace 15 años. Entre silbidos y clima tenso, Marcelo Gallardo dio la cara, pidió disculpas y prometió buscar soluciones para revertir el mal momento.

Marcelo Gallardo pidió perdón a los hinchas tras la derrota histórica La derrota ante Deportivo Riestra encendió todas las alarmas en River Plate, que atraviesa una de sus peores rachas del siglo. Marcelo Gallardo fue claro en la conferencia: “Quiero pedirles disculpas a los hinchas porque no atravesamos un buen momento. Son cuatro partidos con resultados negativos, ellos siempre están presentes”, dijo el Muñeco con autocrítica.

El entrenador también asumió la responsabilidad por el bajón futbolístico: “Es una pregunta que me hago responsable, probé de diferentes maneras. Es algo propio, me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda y no me voy a detener”, expresó, dejando en claro que no piensa dar un paso al costado.

"Cuando estás mal tenés que tener los huevos necesarios para salir. El fútbol es así".

Firma: Marcelo Gallardo.



Firma: Marcelo Gallardo.pic.twitter.com/5Brc6LfKFr — VSports Team (@VSportsTM) September 29, 2025 El próximo desafío de River: Racing en la Copa Argentina En medio de la tormenta, River deberá enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, un partido que Gallardo considera clave para cambiar la historia: “Lo tomo como una final que tenemos que jugar. Nos tenemos que preparar bien. Vamos a intentar devolverle la alegría a la gente”, aseguró.

El cruce con la Academia se presenta como la oportunidad perfecta para cortar la racha negativa y recuperar confianza. Sin embargo, el ambiente tenso en el Monumental y la presión de los hinchas marcan un escenario desafiante para un equipo que necesita resultados inmediatos.