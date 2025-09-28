River vs Deportivo Riestra: hora, TV y el duelo clave que puede cambiar el liderazgo del Torneo Clausura

River Plate se enfrenta a Deportivo Riestra este domingo 28 de septiembre en el Monumental por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El duelo comenzará a las 18:00 (Argentina, Uruguay, Chile) y se podrá ver por ESPN Premium y el Plan Premium de Disney+ para el resto de Sudamérica.
River busca recuperarse y volver a la punta del Clausura 2025
El partido ante Riestra representa una oportunidad crucial para recuperar el liderazgo de la Zona B y mantenerse en carrera por el título. El Monumental será clave para que River retome confianza y envíe un mensaje fuerte a sus rivales directos.
Por su parte, Deportivo Riestra atraviesa un momento soñado: es el puntero de la zona con 19 unidades, llega con un invicto de cinco partidos (cuatro triunfos y un empate) y venció en la última jornada a Gimnasia 1-0. El equipo de Gustavo Benítez quiere sostener su racha y dar otro golpe histórico.
TV: ESPN Premium (Argentina) – Disney+ Plan Premium (resto de Sudamérica)
En River, la figura clave es el arquero Franco Armani, sólido bajo los tres palos, y en ataque la gran carta de gol es Maximiliano Salas.
En Riestra, los ojos estarán puestos en Milton Céliz, que viene de marcar ante Gimnasia, y en el arquero Nacho Arce, pieza fundamental del invicto. También se destacan Antony Alonso y Nicolás Sansotre, claves en el buen momento del equipo.
El choque entre River Plate y Deportivo Riestra promete ser uno de los más atractivos de la fecha. El Millonario necesita un triunfo para volver a la cima y sacudirse la eliminación de la Libertadores, mientras que el Malevo buscará seguir haciendo historia en el Torneo Clausura 2025 y sostener su sorprendente liderazgo.