28 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
En el Monumental

River vs Deportivo Riestra: hora, TV y el duelo clave que puede cambiar el liderazgo del Torneo Clausura

El Club Atlético River Plate choca contra el Malevo por una nueva fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

River buscará recuperar la cima de la Zona B frente a un Riestra invicto en el Torneo Clausura.

River buscará recuperar la cima de la Zona B frente a un Riestra invicto en el Torneo Clausura.

Por Sitio Andino Deportes

River Plate se enfrenta a Deportivo Riestra este domingo 28 de septiembre en el Monumental por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El duelo comenzará a las 18:00 (Argentina, Uruguay, Chile) y se podrá ver por ESPN Premium y el Plan Premium de Disney+ para el resto de Sudamérica.

Lee además
River hizo sus méritos aunque no le alcanzó.
dura derrota

A "Napoléon" Gallardo le llegó su Waterloo y River se quedó afuera de la Copa Libertadores 2025
River, Racing, Vélez, Estudiantes y Lanús, protagonistas en la dura Copa Libertadores y Sudamericana.
por la victoria

Copa Libertadores y Sudamericana: el cronograma de los equipos argentinos en los cuartos de final 2025

El partido ante Riestra representa una oportunidad crucial para recuperar el liderazgo de la Zona B y mantenerse en carrera por el título. El Monumental será clave para que River retome confianza y envíe un mensaje fuerte a sus rivales directos.

Por su parte, Deportivo Riestra atraviesa un momento soñado: es el puntero de la zona con 19 unidades, llega con un invicto de cinco partidos (cuatro triunfos y un empate) y venció en la última jornada a Gimnasia 1-0. El equipo de Gustavo Benítez quiere sostener su racha y dar otro golpe histórico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1972136682259398760&partner=&hide_thread=false

Horarios, TV y jugadores a seguir en River vs. Riestra

  • Estadio: Monumental (Buenos Aires)

  • Hora: 18:00 (Argentina, Uruguay, Chile) – 16:00 (Colombia, Perú, Ecuador)

  • TV: ESPN Premium (Argentina) – Disney+ Plan Premium (resto de Sudamérica)

En River, la figura clave es el arquero Franco Armani, sólido bajo los tres palos, y en ataque la gran carta de gol es Maximiliano Salas.

En Riestra, los ojos estarán puestos en Milton Céliz, que viene de marcar ante Gimnasia, y en el arquero Nacho Arce, pieza fundamental del invicto. También se destacan Antony Alonso y Nicolás Sansotre, claves en el buen momento del equipo.

El choque entre River Plate y Deportivo Riestra promete ser uno de los más atractivos de la fecha. El Millonario necesita un triunfo para volver a la cima y sacudirse la eliminación de la Libertadores, mientras que el Malevo buscará seguir haciendo historia en el Torneo Clausura 2025 y sostener su sorprendente liderazgo.

La síntesis de River y Riestra

Embed

Los resultados del Torneo Clausura

Embed

Las posiciones del Torneo Clausura

Embed

Temas
Seguí leyendo

Atento Lepra: se confirmó todo para el duelo de la Copa Argentina entre River y Racing

Un River muleto juega un duelo chivo ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: autocrítica, rebeldía y confianza para la revancha

Mendoza participa en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2025 con una delegación de 380 atletas

En vivo: Gimnasia y Esgrima vence en una final anticipada a Chacarita

Matías Rossi y Santiago Urrutia arrasan en los 200Km de Buenos Aires 2025 y lideran el TC2000 rumbo al título

Mundial Sub 20: la selección argentina con Santino Andino debuta ante Cuba en Chile 2025 y va por la gloria

Gonzalo Bertranou vuelve a Los Pumas tras varias ausencias y buscará revancha ante Sudáfrica en Londres

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina intentará imponer su fútbol.
En el Gargantini

La Lepra recibe a Huracán en un duelo clave por el Torneo Clausura y la clasificación a copas: hora y TV

Las Más Leídas

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Desbaratan un kiosquito de drogas en Las Heras
Funcionaba en una casa

Desbaratan un kiosco de drogas en Las Heras

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad
En el barrio San Martín

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre

Te Puede Interesar

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos.
Radiografía

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos

Por Natalia Mantineo
El sistema de videovigilancia, una tecnología clave para prevenir el delito en la actualidad. 
INFORME

El uso de la tecnología para prevenir el delito en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
El Lobo está cerca del objetivo (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

En vivo: Gimnasia y Esgrima vence en una final anticipada a Chacarita

Por Martín Sebastián Colucci