Maipú no puede perder puntos ante Colegiales rumbo al Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú se juega una final (Foto: Prensa CAC).

Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival El equipo de Alexis Matteo llega con la confianza alta después de vencer 2-1 a Arsenal de Sarandí como visitante, en un partido dramático donde supo sobreponerse a dos expulsiones y demostrar carácter para quedarse con tres puntos vitales. Con ese triunfo, el Botellero se mantiene en zona de clasificación y hoy buscará consolidar su lugar entre los mejores del torneo.

Por su parte, Colegiales llega entonado tras derrotar 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta, resultado que lo acercó a la pelea directa por entrar al Reducido. Para el conjunto bonaerense, sumar en Mendoza es clave para seguir con chances de clasificación.

Duelo directo y de alto voltaje: un triunfo de Maipú significaría alejarse de un competidor peligroso y mantener vivo el sueño del ascenso. Con el apoyo de su gente en el Sperdutti, el Cruzado quiere hacer pesar su localía y seguir firme en la recta final del campeonato.

Para el elenco mendocino, la próxima fecha será crucial porque tendrá que viajar a Atlanta, uno de los animadores del campeonato.