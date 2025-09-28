Maipú no puede perder puntos ante Colegiales rumbo al Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afronta esta tarde un duelo trascendental por la Primera Nacional 2025. Desde las 16:30, el Cruzado recibirá en el estadio Omar Higinio Sperdutti a Colegiales, un rival directo en la lucha por los puestos de Reducido. Transmite TyC Sports Play.
Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival
Por su parte, Colegiales llega entonado tras derrotar 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta, resultado que lo acercó a la pelea directa por entrar al Reducido. Para el conjunto bonaerense, sumar en Mendoza es clave para seguir con chances de clasificación.
Duelo directo y de alto voltaje: un triunfo de Maipú significaría alejarse de un competidor peligroso y mantener vivo el sueño del ascenso. Con el apoyo de su gente en el Sperdutti, el Cruzado quiere hacer pesar su localía y seguir firme en la recta final del campeonato.
Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú
Para el elenco mendocino, la próxima fecha será crucial porque tendrá que viajar a Atlanta, uno de los animadores del campeonato.