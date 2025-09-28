28 de septiembre de 2025
Maipú no puede perder puntos ante Colegiales rumbo al Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú se enfrenta con el cuadro estudiantil por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú se juega una final (Foto: Prensa CAC).

El Club Deportivo Maipú se juega una final (Foto: Prensa CAC).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Maipú afronta esta tarde un duelo trascendental por la Primera Nacional 2025. Desde las 16:30, el Cruzado recibirá en el estadio Omar Higinio Sperdutti a Colegiales, un rival directo en la lucha por los puestos de Reducido. Transmite TyC Sports Play.

Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival

El equipo de Alexis Matteo llega con la confianza alta después de vencer 2-1 a Arsenal de Sarandí como visitante, en un partido dramático donde supo sobreponerse a dos expulsiones y demostrar carácter para quedarse con tres puntos vitales. Con ese triunfo, el Botellero se mantiene en zona de clasificación y hoy buscará consolidar su lugar entre los mejores del torneo.

El Club Deportivo Maipú se presentó lucha por clasificar al Reducido.
vamos cruzado

Maipú sufrió dos expulsiones, pero aguantó el 2-1 ante Arsenal en Sarandí y sigue en el Reducido
La Lepra mendocina intentará imponer su fútbol.
En el Gargantini

La Lepra recibe a Huracán en un duelo clave por el Torneo Clausura y la clasificación a copas: hora y TV

Por su parte, Colegiales llega entonado tras derrotar 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta, resultado que lo acercó a la pelea directa por entrar al Reducido. Para el conjunto bonaerense, sumar en Mendoza es clave para seguir con chances de clasificación.

Duelo directo y de alto voltaje: un triunfo de Maipú significaría alejarse de un competidor peligroso y mantener vivo el sueño del ascenso. Con el apoyo de su gente en el Sperdutti, el Cruzado quiere hacer pesar su localía y seguir firme en la recta final del campeonato.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Para el elenco mendocino, la próxima fecha será crucial porque tendrá que viajar a Atlanta, uno de los animadores del campeonato.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Mirá el partido el Club Deportivo Maipú en vivo

Hacé click acá.

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

