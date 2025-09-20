Maipú no quiere perder su puesto del Reducido ante Arsenal: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afronta este sábado 20 de septiembre un partido clave por la Primera Nacional 2025. Desde las 15:30 horas, el Cruzado visitará a Arsenal de Sarandí en el estadio Julio Humberto Grondona, en un duelo cargado de necesidades y objetivos opuestos.
Cómo llegan el Club Deportivo Maipú y su rival
El equipo mendocino pelea por no perder su lugar en el Reducido, mientras que Arsenal busca escapar de los últimos puestos y evitar el descenso, tras caer por 3-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en la fecha pasada.
El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports Play.
Lo que se viene para Maipú
Después de este compromiso, el Cruzado volverá a jugar en el Omar Higinio Sperdutti, donde recibirá a Colegiales en la próxima fecha, buscando seguir firme en la lucha por el Reducido y darle una alegría a su gente en casa.