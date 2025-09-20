vamos cruzado

Maipú no quiere perder su puesto del Reducido ante Arsenal: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el Arse por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú busca imponer su fútbol (Foto: Prensa DM).

El Club Deportivo Maipú busca imponer su fútbol (Foto: Prensa DM).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Maipú afronta este sábado 20 de septiembre un partido clave por la Primera Nacional 2025. Desde las 15:30 horas, el Cruzado visitará a Arsenal de Sarandí en el estadio Julio Humberto Grondona, en un duelo cargado de necesidades y objetivos opuestos.

Cómo llegan el Club Deportivo Maipú y su rival

El equipo mendocino pelea por no perder su lugar en el Reducido, mientras que Arsenal busca escapar de los últimos puestos y evitar el descenso, tras caer por 3-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en la fecha pasada.

El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports Play.

Lo que se viene para Maipú

Después de este compromiso, el Cruzado volverá a jugar en el Omar Higinio Sperdutti, donde recibirá a Colegiales en la próxima fecha, buscando seguir firme en la lucha por el Reducido y darle una alegría a su gente en casa.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Mirá el partido del Club Deportivo Maipú en vivo

Hacé click acá.

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

