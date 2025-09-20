Maipú no quiere perder su puesto del Reducido ante Arsenal: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú busca imponer su fútbol (Foto: Prensa DM).

Por Martín Sebastián Colucci







El Club Deportivo Maipú afronta este sábado 20 de septiembre un partido clave por la Primera Nacional 2025. Desde las 15:30 horas, el Cruzado visitará a Arsenal de Sarandí en el estadio Julio Humberto Grondona, en un duelo cargado de necesidades y objetivos opuestos.

Cómo llegan el Club Deportivo Maipú y su rival El equipo mendocino pelea por no perder su lugar en el Reducido, mientras que Arsenal busca escapar de los últimos puestos y evitar el descenso, tras caer por 3-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en la fecha pasada.

El conjunto dirigido por Alexis Matteo viene de empatar 0-0 ante All Boys en el Sperdutti y necesita sumar para consolidarse en la zona de clasificación, aunque sabe que no puede volver a dejar pasar oportunidades.

El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports Play.

Lo que se viene para Maipú Después de este compromiso, el Cruzado volverá a jugar en el Omar Higinio Sperdutti, donde recibirá a Colegiales en la próxima fecha, buscando seguir firme en la lucha por el Reducido y darle una alegría a su gente en casa. La síntesis del Club Deportivo Maipú Embed Mirá el partido del Club Deportivo Maipú en vivo Hacé click acá. Los resultados de la Primera Nacional Embed Las posiciones de la Primera Nacional Embed