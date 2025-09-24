River visita a Palmeiras por la Copa Libertadores 2025: hora, TV y formaciones

No le queda otra que triunfar al River de Gallardo.

El Palmeiras vs River Plate por los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025 promete un duelo de alto voltaje. El equipo de Marcelo Gallardo llega a Brasil con la obligación de revertir la derrota sufrida en la ida, mientras que el conjunto de Abel Ferreira quiere cerrar la serie y avanzar a semifinales.

La ventaja de un gol que obtuvo Palmeiras en el Monumental obliga a River a buscar el triunfo en condición de visitante. El Allianz Parque será escenario de una noche electrizante, con dos equipos que se conocen bien y que ya han protagonizado duelos históricos en la Copa.

El conjunto brasileño viene entonado tras golear a Fortaleza 4-1 en el Brasileirao con un equipo alternativo, mostrando la profundidad de su plantel. Por su parte, River llega tras caer ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura 2025 , un tropiezo que rompió su invicto pero que también le permitió cuidar a sus titulares pensando en esta revancha copera.

En el local, José Manuel López y Vitor Roque son las cartas ofensivas más peligrosas. La dupla de ataque lidera la propuesta ofensiva de Abel Ferreira y será clave para mantener la ventaja.

En el visitante, los ojos estarán puestos en Maxi Salas, referente del ataque, y en Franco Armani, cuyo rol bajo los tres palos será determinante para sostener las ilusiones millonarias. La experiencia del arquero y la capacidad de Salas para definir en momentos importantes podrían inclinar la balanza.

Cómo ver en vivo Palmeiras vs River

El encuentro entre Palmeiras y River por la Copa Libertadores 2025 se jugará este miércoles 24 de septiembre desde las 21:30 (ARG/URU/CHI) y 19:30 (COL/PER/ECU) en el Allianz Parque de San Pablo.

La transmisión en vivo estará disponible a través del Plan Premium de Disney+, señal exclusiva para Sudamérica que posee los derechos de la Libertadores.

La síntesis de River

