A TODO O NADA

River visita a Palmeiras por la Copa Libertadores 2025: hora, TV y formaciones

River Plate se juega la vida ante Palmeiras en la Libertadores 2025: hora, TV y todo lo que tenés que saber. No te lo pierdas.

No le queda otra que triunfar al River de Gallardo.

No le queda otra que triunfar al River de Gallardo.

Por Sitio Andino Deportes

El Palmeiras vs River Plate por los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025 promete un duelo de alto voltaje. El equipo de Marcelo Gallardo llega a Brasil con la obligación de revertir la derrota sufrida en la ida, mientras que el conjunto de Abel Ferreira quiere cerrar la serie y avanzar a semifinales.

Lee además
River, Racing, Vélez, Estudiantes y Lanús, protagonistas en la dura Copa Libertadores y Sudamericana.
por la victoria

Copa Libertadores y Sudamericana: el cronograma de los equipos argentinos en los cuartos de final 2025
El Gigante de Arroyito recibirá por primera vez a River y Racing en la Copa Argentina.
mano a mano

Atento Lepra: se confirmó todo para el duelo de la Copa Argentina entre River y Racing

El conjunto brasileño viene entonado tras golear a Fortaleza 4-1 en el Brasileirao con un equipo alternativo, mostrando la profundidad de su plantel. Por su parte, River llega tras caer ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura 2025, un tropiezo que rompió su invicto pero que también le permitió cuidar a sus titulares pensando en esta revancha copera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1970684621072355347&partner=&hide_thread=false

Figuras a seguir en Palmeiras y River Plate

En el local, José Manuel López y Vitor Roque son las cartas ofensivas más peligrosas. La dupla de ataque lidera la propuesta ofensiva de Abel Ferreira y será clave para mantener la ventaja.

En el visitante, los ojos estarán puestos en Maxi Salas, referente del ataque, y en Franco Armani, cuyo rol bajo los tres palos será determinante para sostener las ilusiones millonarias. La experiencia del arquero y la capacidad de Salas para definir en momentos importantes podrían inclinar la balanza.

Cómo ver en vivo Palmeiras vs River

El encuentro entre Palmeiras y River por la Copa Libertadores 2025 se jugará este miércoles 24 de septiembre desde las 21:30 (ARG/URU/CHI) y 19:30 (COL/PER/ECU) en el Allianz Parque de San Pablo.

La transmisión en vivo estará disponible a través del Plan Premium de Disney+, señal exclusiva para Sudamérica que posee los derechos de la Libertadores.

La síntesis de River

Embed

Los resultados de la Copa Libertadores

Embed

Temas
Seguí leyendo

Un River muleto juega un duelo chivo ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: autocrítica, rebeldía y confianza para la revancha

Vuelve un club histórico del fútbol argentino ¿De quién se trata?

La Lepra vs. el Tomba ¿En el Bautista Gargantini o el Malvinas Argentinas?

Inter Miami vs New York City FC ¿Podrá Messi seguir marcando en la MLS 2025 o habrá sorpresa?

Racing sueña en grande: eliminó a Vélez y está entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores

Rugby Championship 2025: Los Pumas con dos mendocinos en el XV para enfrentar a Sudáfrica en Durban

Karting mundialista: un mendocino buscará hacer historia grande en Italia

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra y el Tomba otra vez cara a cara.
definidio

La Lepra vs. el Tomba ¿En el Bautista Gargantini o el Malvinas Argentinas?

Las Más Leídas

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película
Una experiencia única

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película

Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Yamil Yunes, cada vez más complicado con el femicidio de su ex pareja. 
investigación

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

El gobernadorAlfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza
El debate que se viene

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

Te Puede Interesar

¿Quién es el ministro de Estados Unidos, nuevo fetiche del Gobierno argentino?
Relaciones con Estados Unidos

¿Quién es el ministro de Estados Unidos, nuevo fetiche del Gobierno argentino?

Por Marcelo López Álvarez
La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

Por Celeste Funes
Vendimia 2026: Maipú y Luján de Cuyo, los primeros en abrir inscripciones para reinas distritales.
Festejo

Vendimia 2026: Maipú y Luján de Cuyo, los primeros en abrir inscripciones para reinas distritales

Por Natalia Mantineo