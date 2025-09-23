Rugby Championship 2025: Los Pumas con dos mendocinos en el XV para enfrentar a Sudáfrica en Durban

Dos mendocinos, protagonistas en el XV de Los Pumas que definió Contepomi para jugar en Durban.

Por la quinta fecha del The Rugby Championship 2025, Los Pumas visitarán a Sudáfrica este sábado en Durban con la ilusión de seguir en la pelea por el título. El entrenador Felipe Contepomi comienza a definir la formación, que tendrá como grandes protagonistas a dos mendocinos: Juan Martín González y Rodrigo Isgró.

Los mendocinos que brillan en el The Rugby Championship El rugby mendocino vuelve a decir presente en la élite mundial. Juan Martín González, tercera línea surgido de Maristas, se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo gracias a su potencia en el contacto y capacidad para marcar tries.

Por su parte, Rodrigo Isgró, formado en el Mendoza RC, sigue demostrando su calidad como wing tras su exitoso paso por el rugby seven, donde fue medallista olímpico en Tokio 2021. Hoy, convertido en referente del seleccionado mayor, aporta desequilibrio y velocidad en la línea de backs.

El posible XV de Los Pumas frente a Sudáfrica El equipo que planea Contepomi para enfrentar a los Springboks sería el siguiente:

Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.



Se mantiene Sacha Feinberg-Mngomezulu. Willemse pasa de fullback. pic.twitter.com/7k7CwwK2ML — Periodismo Rugby (@Perrugby) September 23, 2025 Último triunfo de Lois Pumas En las últimas horas, Los Pumas lograron un valioso triunfo ante Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship. Con esta ajustada victoria, el equipo se mantiene firme en la lucha por el título en el torneo que reúne a las cuatro potencias del Hemisferio Sur. A continuación, todos los detalles del partido.