La casa de la Selección ¿Quién se hace cargo de los gastos de la modernización del Único de La Plata?

La Selección de fútbol de Argentina espera la confirmación de la cancha en la jugaría en un futuro cercano. Mirá todos los detalles.

La AFA administrará el Estadio Único Diego Armando Maradona con un plan de obras clave para que sea el escenario de la Selección de fútbol de Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

Se confirmó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asumirá el control del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El acuerdo incluye un plan de obras de gran envergadura y un canon económico que permitirá que el estadio se convierta en la casa de la Selección de fútbol de Argentina.

AFA y Provincia: un acuerdo estratégico por el Único

Durante una conferencia de prensa, Kicillof detalló que el convenio con la AFA se viene trabajando desde hace nueve meses y ya fue aprobado por el Consejo Directivo del organismo. El gobernador recordó que en la reunión estuvieron presentes los presidentes de los clubes, los ministros bonaerenses y el propio Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.

Canon, obras y el rol de la ciudad de La Plata

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la contraprestación: la AFA deberá pagar un canon económico por la utilización del estadio. Ese monto, según aclaró Kicillof, podrá ser sustituido por obras que el estadio necesita de manera urgente. “La intención es que el Único Diego Armando Maradona se convierta en la casa de las Selecciones nacionales que administra la AFA”, remarcó el mandatario.

El gobernador subrayó que se trata de una medida con impacto múltiple: “Es algo muy importante para la AFA, es algo muy importante para el Gobierno de la Provincia, pero también lo es para la ciudad de La Plata y para todos los bonaerenses”. En la presentación participó también el intendente Julio Alak, en señal del fuerte acompañamiento municipal.

Un estadio con proyección nacional e internacional

El Estadio Único Diego Armando Maradona ya ha albergado partidos de Copa América, finales de Copa Argentina, recitales internacionales y eventos masivos. Con este nuevo acuerdo, la idea es que se transforme en el epicentro futbolístico de las Selecciones argentinas, al estilo de lo que representa Wembley para Inglaterra o el Stade de France para el fútbol francés.

La gestión de la AFA buscará garantizar un estadio de primer nivel, tanto en infraestructura como en capacidad de organización. Se espera que las obras planificadas incluyan mejoras en vestuarios, accesos, césped, iluminación y tecnología aplicada a la seguridad y el confort de los espectadores.

Impacto político y social del anuncio

El convenio también tiene un componente político de peso. Para la Provincia de Buenos Aires, la cesión a la AFA significa asegurar que el estadio no solo se mantenga en condiciones óptimas, sino que además genere movimiento económico y turístico para la región. Hoteles, restaurantes, comercios y servicios de la ciudad de La Plata se verán beneficiados cada vez que las Selecciones argentinas jueguen de local en este escenario.

Kicillof enfatizó que este acuerdo es un paso hacia adelante en la política deportiva provincial: “Tener un estadio que es propio de la Selección nacional es un motivo de orgullo para todos los bonaerenses y para todos los argentinos”.

