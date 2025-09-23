a la carga

UEFA Europa League 2025: los 14 argentinos que buscarán la gloria

La Europa League 2025 comienza este miércoles y tendrá a varios futbolistas argentinos en competencia. Conocé quiénes son y en qué equipos juegan.

La Europa League arranca con fuerte presencia argentina.

La Europa League arranca con fuerte presencia argentina.

Por Sitio Andino Deportes

Una nueva edición de la UEFA Europa League comienza este miércoles con el inicio de la fase regular. El segundo torneo de clubes más importante del continente europeo tendrá en esta edición a 14 futbolistas argentinos, entre los que se destacan figuras de la Selección Argentina como Emiliano “Dibu” Martínez, Giovani Lo Celso y Paulo Dybala.

El formato de la UEFA Europa League 2025

La Europa League comparte el mismo formato que la Champions League. Los 36 equipos participantes disputarán ocho partidos cada uno en la fase inicial. Los ocho mejores clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto jugarán un repechaje que funciona como unos 16avos de final.

River, Racing, Vélez, Estudiantes y Lanús, protagonistas en la dura Copa Libertadores y Sudamericana.
Copa Libertadores y Sudamericana: el cronograma de los equipos argentinos en los cuartos de final 2025
Florencia enfrenta con todo su Esclerosis múltiple.
Florencia Leyría y la Esclerosis múltiple: la historia de superación que emociona a todo Mendoza en 2025

Los encuentros inaugurales arrancarán a las 13:45 (hora de Argentina) con el choque entre Midtjylland (Dinamarca) y Sturm Graz (Austria), además del duelo entre PAOK (Grecia) y Maccabi Tel Aviv (Israel). Luego, a partir de las 16, habrá cruces destacados como Betis vs Nottingham Forest, Niza vs Roma, Braga vs Feyenoord y Dynamo Zagreb vs Fenerbahce, entre otros.

El último campeón fue el Tottenham de Inglaterra, que derrotó en la final al Manchester United por 1-0 en San Mamés con gol del galés Brennan Johnson. En aquel plantel brilló el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, consolidado como uno de los pilares de los Spurs.

Los argentinos en la Europa League 2025: quiénes son y en qué equipos juegan

La edición 2025 tendrá 14 futbolistas argentinos distribuidos en distintos clubes europeos:

  • Porto (Portugal): Nehuén Pérez, Alan Varela y Tomás Pérez. Es el equipo con más presencia argentina.

  • Aston Villa (Inglaterra): Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía.

  • Betis (España): Giovani Lo Celso y Ezequiel Ávila.

  • Roma (Italia): Paulo Dybala y Matías Soulé.

  • Bologna (Italia): Santiago Castro.

  • Celta de Vigo (España): Franco Cervi.

  • Olympique Lyon (Francia): Nicolás Tagliafico.

  • Nottingham Forest (Inglaterra): Nicolás Domínguez.

  • Panathinaikos (Grecia): Vicente Taborda.

La lista combina jugadores experimentados y referentes de la Scaloneta, como Dibu Martínez, Lo Celso y Dybala, con futbolistas jóvenes que buscan consolidarse, como Matías Soulé o Santiago Castro.

Expectativas argentinas en la Europa League

El Porto, con tres argentinos en su plantel, aparece como uno de los equipos candidatos al título. En Inglaterra, el Aston Villa se apoya en la seguridad de Martínez en el arco, mientras que el Betis buscará sorprender con la calidad de Lo Celso y el empuje goleador de Ávila.

La Roma deposita gran parte de sus ilusiones en el talento de Dybala y el crecimiento de Soulé, quien es considerado una de las joyas del fútbol argentino en Europa. Otros como Tagliafico, con pasado de campeón en la Copa América 2021, o Domínguez, volante de dinámica incansable, también serán protagonistas.

La Europa League 2025 será, entonces, un escenario de gran importancia para medir a los futbolistas argentinos en competencia internacional, con la mirada puesta en la Selección Argentina y en la proyección hacia la Champions League.

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Por Natalia Mantineo
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Por Pablo Segura
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Por Marcelo López Álvarez