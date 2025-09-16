Rugby Championship: qué tienen que hacer Los Pumas para ser campeones por primera vez en la historia

Contepomi y Los Pumas quieren dar otro golpe y acercarse a la gloria en el torneo.

La Selección Argentina de rugby, Los Pumas , vive un gran momento en el The Rugby Championship 2025 . Tras imponerse a Australia por 28-26 en Sidney , el equipo de Felipe Contepomi sumó su segunda victoria en el torneo y quedó a tiro de pelear por el título.

Con una semana de descanso por delante, el plantel se prepara para el duelo clave frente a Sudáfrica en Durban , el próximo 27 de septiembre en el Kings Park Stadium , desde las 12:10 (hora argentina) .

Qué victoria ¡Agónico triunfo de Los Pumas! Le ganaron a Australia y siguen soñando en el Rugby Championship

El triunfo ante los Wallabies se suma a la histórica victoria frente a los All Blacks en Buenos Aires , lo que demuestra que el equipo está en plena evolución. El objetivo es conseguir una tercera alegría consecutiva que le permita soñar con algo inédito: ganar por primera vez el Rugby Championship.

Luego de enfrentar a Sudáfrica en Durban , la Argentina cerrará su participación el 4 de octubre en Londres , donde volverá a medirse con los Springboks en terreno neutral. Esta decisión se tomó tras ceder la localía en el país, lo que representa un desafío extra para los dirigidos por Contepomi.

Más allá del torneo, la agenda internacional de Los Pumas ya está confirmada. En noviembre encararán una exigente gira por Europa, donde jugarán el 9 contra Gales en Cardiff, el 16 ante Escocia en Edimburgo y el 23 frente a Inglaterra en Londres. Estos partidos serán parte de la preparación rumbo al Mundial 2027, donde la Argentina busca ser protagonista.

Cómo quedaron las posiciones del The Rugby Championship

Tras cuatro fechas, el Rugby Championship 2025 es uno de los más parejos de la historia. Australia lidera con 11 puntos, beneficiado por el doble bonus en la derrota ante la Argentina. Lo siguen de cerca Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10 unidades cada uno, mientras que Los Pumas aparecen cuartos con 9 puntos, a tan solo dos del líder.

Esta diferencia mínima mantiene la ilusión intacta: con un triunfo en Durban, Argentina podría no solo subir posiciones, sino también quedar a tiro de un título histórico. La paridad entre las potencias abre un escenario en el que cada partido puede ser decisivo.

El ranking mundial y el valor estratégico de la victoria de Los Pumas

El impacto del triunfo en Sidney se reflejó también en el ranking de World Rugby. Con el resultado, la Argentina sumó 1.56 puntos y alcanzó un total de 84.40, lo que le permitió trepar al sexto puesto, desplazando a los Wallabies al séptimo lugar.

Este salto es estratégico: estar entre los seis primeros del mundo garantiza un lugar en el primer bombo del sorteo del Mundial 2027, evitando rivales directos en la fase inicial. Además, un nuevo triunfo podría acercar a Los Pumas a Inglaterra, que hoy ocupa el quinto puesto con 87.64 puntos, lo que sería un logro histórico para el seleccionado nacional.

El top 10 del ranking de World Rugby quedó conformado de la siguiente manera:

1. Nueva Zelanda – 91.35 puntos

2. Irlanda – 89.83

3. Sudáfrica – 89.38

4. Francia – 87.82

5. Inglaterra – 87.64

6. Argentina – 84.40

7. Australia – 83.40

8. Escocia – 81.57

9. Fiji – 80.50

10. Italia – 77.77

Un futuro con sueños grandes para Los Pumas

El presente de Los Pumas invita a la ilusión. Contepomi logró un equipo competitivo que ya no se conforma con dar golpes aislados, sino que quiere pelear por títulos. Las victorias frente a los All Blacks y los Wallabies demuestran que Argentina está en condiciones de mirar de igual a igual a las potencias.

Lo que viene será exigente: Sudáfrica en Durban, la revancha en Londres y luego la ventana europea. Pero el grupo muestra confianza, hambre y ambición. Cada paso no solo suma en el campeonato, también consolida una posición privilegiada en el ranking mundial. Y ahí está la gran motivación: demostrar que Los Pumas están listos para hacer historia.