Lionel Messi y el Inter Miami juegan por la MLS ante Seattle Sounders: hora y dónde verlo

Lionel Messi busca revancha con Inter Miami ante Seattle Sounders en la MLS 2025.

Por Sitio Andino Deportes







El Inter Miami CF, con Lionel Messi como figura, recibe este martes a Seattle Sounders por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025, desde las 20.30 horas de Argentina, en el Chase Stadium. El encuentro podrá verse en vivo a través de la plataforma Apple TV.

El equipo de Javier Mascherano busca recuperarse tras la dura derrota ante Charlotte, donde incluso Messi falló un penal. Además, este choque tiene sabor a revancha: ambos se enfrentaron en la última final de la Leagues Cup, con triunfo para Seattle.

Posibles formaciones del Inter Miami CF y su rival Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright, Rodrigo de Paul, Santiago Morales; Lionel Messi y Tadeo Allende.

Seattle Sounders: Stefai Frei; Alex Roldán, Jackson Ragen, Yeimar Gómez, Reed Baker-Whiting; Albert Rusnak; Cristian Roldán, Obed Vargas, Paul Rothrock; Jesús Ferreira y Danny Musovski.

Cómo ver en vivo Inter Miami CF vs Seattle Sounders El partido será transmitido en exclusiva por Apple TV, servicio que tiene los derechos de la MLS y la Leagues Cup. Para acceder es necesario estar suscripto, aunque la plataforma ofrece opciones gratuitas en determinados encuentros.