Vóley Maipú gritó campeón: las Sub 16 se consagraron en el Regional de Cuyo

Maipú fue el mejor.

Por Martín Sebastián Colucci







Del 12 al 14 de septiembre se disputó el Regional Sub 16 femenino, donde Vóley Maipú representó a Mendoza tras consagrarse como campeón del Torneo Apertura de la Federación Mendocina de Voleibol.

El equipo, que llegaba invicto en la etapa clasificatoria, mantuvo la misma línea de juego y logró instalarse entre los mejores. En semifinales derrotaron por 3-1 a Porres Vóley, en un partido cargado de emoción que les dio el pase a la final.

Una final inolvidable en San Juan La definición se jugó en el estadio de UPCN Vóley ante CMR. Allí, las chicas de Maipú demostraron carácter y variantes ofensivas, imponiéndose por 3-1 con un primer y último set de gran jerarquía. Así, se coronaron campeonas regionales de Cuyo en la categoría Sub 16 femenino.

Las jugadoras, que entrenan desde los 6 y 7 años en el Polideportivo Ribosqui, son ejemplo de un proyecto que combina proceso, perseverancia, disciplina y acompañamiento.

Los responsables de este logro son: Lic. Lorena Zapata (DT)

Andrés Lencinas (Preparador físico)

Mara Castro y Candelaria Becerra (Asistentes técnicos)

