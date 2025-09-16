Vóley Maipú gritó campeón: las Sub 16 se consagraron en el Regional de Cuyo

Del 12 al 14 de septiembre se disputó el Regional Sub 16 femenino, donde Vóley Maipú representó a Mendoza tras consagrarse como campeón del Torneo Apertura de la Federación Mendocina de Voleibol.
El Sub 16 femenino de Vóley Maipú ganó el Regional en San Juan y se coronó campeón de Cuyo. Repasá el gran proceso que hicieron.
El equipo, que llegaba invicto en la etapa clasificatoria, mantuvo la misma línea de juego y logró instalarse entre los mejores. En semifinales derrotaron por 3-1 a Porres Vóley, en un partido cargado de emoción que les dio el pase a la final.
La definición se jugó en el estadio de UPCN Vóley ante CMR. Allí, las chicas de Maipú demostraron carácter y variantes ofensivas, imponiéndose por 3-1 con un primer y último set de gran jerarquía. Así, se coronaron campeonas regionales de Cuyo en la categoría Sub 16 femenino.
Las jugadoras, que entrenan desde los 6 y 7 años en el Polideportivo Ribosqui, son ejemplo de un proyecto que combina proceso, perseverancia, disciplina y acompañamiento.
Lic. Lorena Zapata (DT)
Andrés Lencinas (Preparador físico)
Mara Castro y Candelaria Becerra (Asistentes técnicos)