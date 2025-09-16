polideportivo

Vóley Maipú gritó campeón: las Sub 16 se consagraron en el Regional de Cuyo

El Sub 16 femenino de Vóley Maipú ganó el Regional en San Juan y se coronó campeón de Cuyo. Repasá el gran proceso que hicieron.

Maipú fue el mejor.

 Por Martín Sebastián Colucci

Del 12 al 14 de septiembre se disputó el Regional Sub 16 femenino, donde Vóley Maipú representó a Mendoza tras consagrarse como campeón del Torneo Apertura de la Federación Mendocina de Voleibol.

El equipo, que llegaba invicto en la etapa clasificatoria, mantuvo la misma línea de juego y logró instalarse entre los mejores. En semifinales derrotaron por 3-1 a Porres Vóley, en un partido cargado de emoción que les dio el pase a la final.

Una final inolvidable en San Juan

La definición se jugó en el estadio de UPCN Vóley ante CMR. Allí, las chicas de Maipú demostraron carácter y variantes ofensivas, imponiéndose por 3-1 con un primer y último set de gran jerarquía. Así, se coronaron campeonas regionales de Cuyo en la categoría Sub 16 femenino.

Los responsables de este logro son:

  • Lic. Lorena Zapata (DT)

  • Andrés Lencinas (Preparador físico)

  • Mara Castro y Candelaria Becerra (Asistentes técnicos)

