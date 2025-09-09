Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Maipú y Rivadavia

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron cientos de controles en la vía pública.

La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo de alto impacto en los departamentos de Maipú y Rivadavia , en el marco de la estrategia de prevención del delito que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia desde fines de abril, dejando como resultado la aprehensión de ocho personas que tenían medidas pendientes con la justicia.

Se trata de la intervención número 55 de este tipo, que combina controles vehiculares, verificación de antecedentes y patrullajes preventivos en distintos puntos de la provincia.

El procedimiento se concentró en el barrio Procrear de Maipú y en la localidad de Medrano, en Rivadavia , donde se realizaron controles en calles estratégicas y se reforzó la presencia policial para llevar tranquilidad a los vecinos. En total, se identificaron 631 personas y se controlaron 283 vehículos , lo que derivó en ocho aprehensiones .

En Maipú , los efectivos de la Policía de Mendoza verificaron la identidad de 524 personas , logrando 8 aprehensiones durante los operativos. Además, se inspeccionaron 283 vehículos , entre autos y motocicletas, con especial énfasis en la prevención de delitos y la detección de irregularidades en la documentación.

En tanto, en Rivadavia se identificaron 107 personas, con un saldo de 6 aprehensiones, dos de ellas vinculadas a casos de alcoholemia positiva. También se controlaron 32 vehículos y se retuvieron cinco motocicletas por distintas infracciones.

Los puntos de control estuvieron distribuidos en esquinas clave del barrio Procrear, como Cerro Juncal y Los Pioneros, Arenales y Malvinas Argentinas, Arenales e Islas de los Estados y Los Escultores, frente al predio. En Medrano, Rivadavia, se eligieron calles de alta circulación para reforzar la cobertura policial.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que este tipo de acciones preventivas buscan disuadir el delito y aumentar la presencia policial en zonas de gran movimiento, y confirmaron que los operativos continuarán replicándose en los diferentes oasis de la provincia.