Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

La Policía de Mendoza realizó varios procedimientos en distintos puntos de Guaymallén, Las Heras y la Ciudad de Mendoza.

La Policía de Mendoza desplegó durante el último fin de semana una serie de procedimientos en Guaymallén, Las Heras y Ciudad que dejaron como saldo ocho personas detenidas, el secuestro de armas de fuego, la recuperación de vehículos con pedido de secuestro y la incautación de drogas.

Los operativos estuvieron a cargo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), quienes trabajaron en distintos puntos del Gran Mendoza.

Procedimientos en Guaymallén

En el departamento de Guaymallén se registraron varios hechos de relevancia. En la intersección de Tacuarí y Moreno, personal policial encontró un revólver calibre 22 escondido entre la maleza, el cual fue secuestrado.

Horas más tarde, en la zona de Pedro Molina y Colombia, un joven de 19 años que circulaba en moto sin casco intentó huir al advertir la presencia de los uniformados. Tras perder el control del rodado, arrojó un morral sobre un techo donde se halló un cargador de pistola con tres cartuchos calibre 11.25.

detenidos procedimientos policia

Además, en el Acceso Este lateral norte, un motociclista que se desplazaba en una Motomel 150 fue interceptado. Durante la requisa, se le encontró un revólver calibre 22 corto, proyectiles y dinero en efectivo, por lo que quedó detenido junto a los elementos secuestrados.

Allanamientos en Las Heras

En Las Heras, la Policía de Mendoza detectó un automóvil Ford Escort abandonado en Videla Castillo, con una rueda faltante. Al verificar la numeración de los cristales, se constató que no coincidía con la patente colocada y que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por hurto agravado.

En Ciudad, efectivos de la UAP realizaron un procedimiento en el barrio Fuerte Apache, donde detuvieron a un hombre de 34 años que intentó escapar exhibiendo un arma. Se le secuestró una pistola Bersa Thunder 380 con un cargador y siete municiones.

secuestro arma de fuego

Por otro lado, en avenida Libertador y Las Tipas, la UCAR detuvo a un joven de 18 años que llevaba envoltorios con cannabis y cocaína, un cigarrillo armado, librillos para armar y un molinillo con restos de marihuana.

Balance de los operativos

En total, los procedimientos en Guaymallén, Las Heras y Ciudad dejaron ocho personas detenidas, tres armas de fuego incautadas, además de proyectiles, droga y vehículos con pedido de secuestro. Todos los aprehendidos y los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia.

Con estos resultados, la Policía de Mendoza reafirma su estrategia de patrullaje preventivo y control en los departamentos del Gran Mendoza, reforzando su accionar contra el delito y la tenencia ilegal de armas.

