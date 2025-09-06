La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Un lugar único

Visitá un rincón encantador en la provincia de Mendoza, ideal para el turismo y las familias. Planificá tu visita y disfrutá de un paseo único.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Maipú se encuentra la Plaza 12 de Febrero, un espacio público encantador que, además de destacar por su belleza, funciona como un punto de encuentro ideal para quienes realizan turismo interno en la provincia de Mendoza.

Plaza 12 de Febrero
La Plaza 12 de Febrero se encuentra delimitada por las calles Sarmiento, Vásquez, San Martín y Pablo Pescara, en Maipú. Está situada a 17,1 km de la Ciudad de Mendoza, un recorrido que se realiza en aproximadamente 21 minutos en auto.

Plaza 12 de Febrero (2)
Este espacio público debe su nombre a la Batalla de Chacabuco de 1817, un episodio clave liderado por el General San Martín en la lucha por la independencia de Chile. Desde su inauguración, se ha consolidado como un espacio emblemático que homenajea a los héroes que forjaron la libertad de Argentina y el vecino país.

Cómo llegar a la Plaza 12 de Febrero

El diseño original fue realizado por el paisajista italiano Carlos Borelli. Entre sus elementos más destacados se encuentran una fuente artística importada de Francia en 1850 y un retoño del histórico Pino de San Lorenzo. Además, el espacio cuenta con un simbólico “Árbol de la Amistad” y un reloj de flores, similar al famoso de Viña del Mar, que se ha convertido en un punto de atracción para los visitantes.

Plaza 12 de Febrero (3)
El lugar también ofrece frondosos árboles, bancos cómodos y zonas de recreo pensadas para los más pequeños. Quienes han recorrido la plaza la describen como un auténtico tesoro histórico y un pulmón verde único en el corazón de Maipú, ideal para disfrutar en familia o simplemente relajarse.



