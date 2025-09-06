La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Plaza 12 de Febrero Plaza 12 de Febrero: el espacio público de Maipú que te enamorará Turismo familiar en Mendoza: la escapada gratuita y encantadora que toda la familia quiere descubrir La Plaza 12 de Febrero se encuentra delimitada por las calles Sarmiento, Vásquez, San Martín y Pablo Pescara, en Maipú. Está situada a 17,1 km de la Ciudad de Mendoza, un recorrido que se realiza en aproximadamente 21 minutos en auto.

Plaza 12 de Febrero (2) Plaza 12 de Febrero: el lugar de la provincia de Mendoza ideal para las familias Foto: Yemel Fil Este espacio público debe su nombre a la Batalla de Chacabuco de 1817, un episodio clave liderado por el General San Martín en la lucha por la independencia de Chile. Desde su inauguración, se ha consolidado como un espacio emblemático que homenajea a los héroes que forjaron la libertad de Argentina y el vecino país.

El diseño original fue realizado por el paisajista italiano Carlos Borelli. Entre sus elementos más destacados se encuentran una fuente artística importada de Francia en 1850 y un retoño del histórico Pino de San Lorenzo. Además, el espacio cuenta con un simbólico "Árbol de la Amistad" y un reloj de flores, similar al famoso de Viña del Mar, que se ha convertido en un punto de atracción para los visitantes.

Plaza 12 de Febrero (3) El reloj de flores que sorprende en la Plaza 12 de Febrero Foto: Yemel Fil El lugar también ofrece frondosos árboles, bancos cómodos y zonas de recreo pensadas para los más pequeños. Quienes han recorrido la plaza la describen como un auténtico tesoro histórico y un pulmón verde único en el corazón de Maipú, ideal para disfrutar en familia o simplemente relajarse. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.