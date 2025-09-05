Cierre del Foro Industrial Mendoza 2025: situación de los sectores, críticas y propuestas del empresariado

Este jueves concluyó el Foro Industrial Mendoza 2025 y en la última jornada, los representantes de las cámaras de diferentes rubros contaron cuál es la situación actual, qué cambió en el último tiempo y qué mejoras o modificaciones necesitan para que el sector industrial avance.

El Espacio Cultural Julio Le Parc albergó al empresariado mendocino durante tres días y en uno de los paneles finales, expresaron cuál es la realidad que viven, mientras el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, escuchaba atentamente.

El presidente Fabián Solís dijo que la situación del sector es complicada y comentó que realizan relevamientos mensuales para conocer en profundidad el contexto. "En los primeros siete meses de 2024, tuvimos un promedio de caída de 14 puntos en Mendoza . Mientras que el relevamiento en el 2025 nos da una recuperación del 0,9%, entonces es visible que hemos tenido una caída muy importante y no hemos tenido recuperación", expresó.

El ordenamiento de la macroeconomía es muy importante, pero no podemos descuidar la micro. Las pequeñas empresas metalúrgicas que han nacido en otro momento, hoy están desapareciendo y no vuelven a formarse. El ordenamiento de la macroeconomía es muy importante, pero no podemos descuidar la micro. Las pequeñas empresas metalúrgicas que han nacido en otro momento, hoy están desapareciendo y no vuelven a formarse.

El titular de Asinmet indicó que cada 100 máquinas de la industria metalúrgica instaladas en la provincia, solo están funcionando 50. "Creemos que, con un apalancamiento de política industrial, podríamos tener un gran crecimiento. Recordemos que la metalúrgica es un sector que se vincula fuertemente con las escuelas técnicas, con las universidades, con los científicos y principalmente con la sociedad", manifestó.

Bodegas de Argentina

El titular Walter Brescia comentó que la entidad alberga a más de 250 socios de la industria vitivinícola. "La macroeconomía es algo que nos está llevando a todos un poco puestos y es lo que tenemos que ordenar. Si bien vemos síntomas, esperamos que esto se sostenga con el tiempo porque nuestra actividad es muy sensible, sobre todo en el tema de la exportación", indicó.

La vitivinicultura capta mucha mano de obra, para lo cual necesitamos tener un poco de oxígeno en lo que es crédito para capital de trabajo, que hoy no lo tenemos y lo que hay es muy caro. La vitivinicultura capta mucha mano de obra, para lo cual necesitamos tener un poco de oxígeno en lo que es crédito para capital de trabajo, que hoy no lo tenemos y lo que hay es muy caro.

Brescia dijo que la vitivinicultura exporta entre el 25% y el 30% de la producción, por lo tanto el mercado interno tiene mucha relevancia. "La presión fiscal que estamos sufriendo está prácticamente en el 50%, o sea, sobre una botella que uno ve en la góndola, el 50% son impuestos provinciales, municipales y nacionales. Es muy fuerte la carga a la hora de ser competitivos", manifestó.

El presidente resaltó el poder que tiene la industria vitivinícola para reinventarse a través del turismo y la gastronomía. También destacó el trabajo que se está realizando para desburocratizar la actividad.

04 de Setiembre de 2025, Leparc, Expo Foro 2025 Mendoza Industrial El foro se realizó en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Foto: Cristian Lozano

Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe)

El presidente de Aderpe, Manuel Ponce, explicó que se trata de una cámara territorial que une a los empresarios que se encuentran en la zona industrial de Rodríguez Peña.

"El reciente análisis de sensibilidad de 600 empresas, indica que tienen una caída importante en demanda y ventas, que produce un nivel alto de capacidad ociosa. Estamos tratando de lograr que haya políticas claras para los asientos de las industrias en la zona", expresó.

Tenemos que discutir un acuerdo en las legislaciones municipales, para que las empresas no encuentren tantas diferencias entre una zona u otra para radicarse. Tenemos que discutir un acuerdo en las legislaciones municipales, para que las empresas no encuentren tantas diferencias entre una zona u otra para radicarse.

Ponce dijo que buscan desarrollar un plan para mejorar la infraestructura y los servicios para que posibiliten la llegada de más empresas. "Creemos que Mendoza ha hecho un desarrollo importante en cuanto a la reducción del gasto público, pero también proponemos que la provincia tiene que tener un ordenamiento en cuanto a su desarrollo industrial", manifestó.

Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim)

Dalmiro Barbeito, titular de la Cecim, dijo que la entidad alberga a pymes del sector de la construcción. "Quedan muy pocas, o casi ninguna, gran empresa constructora en la provincia porque ha cambiado la política pública de inversión en materia de infraestructura. Realmente ha sido una decisión política, una realidad de Argentina que viene cambiando desde hace varios años, que tiene crisis continuas, y una política pública que claramente no quiere invertir", indicó.

No hacer inversiones en infraestructura pública y abandonar las obras que se estaban ejecutando, tanto con financiamiento nacional como internacional, creemos que es un error. El gobierno va a tener que rever esa política. No hacer inversiones en infraestructura pública y abandonar las obras que se estaban ejecutando, tanto con financiamiento nacional como internacional, creemos que es un error. El gobierno va a tener que rever esa política.

El presidente de la entidad dijo que es compleja la situación dada la magnitud del país y la falta de inversión. "La red de infraestructura se deteriora rápidamente y va a ser mucho más caro ponerla a punto cuando Argentina crezca y requiera todo este potencial para insertarse en el mundo", expresó Barbeito.

Le Parc, expo Foro Mendoza Industrial - Producción Sostenible 2025 Los referentes de la industria debatieron durante tres días. Foto: Yemel Fil

Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam)

Guido Calzetti, vicepresidente de Aprocam, coincidió con Barbeito sobre la falta de inversiones estatales. "El costo de reparación en nuestras empresas con el deterioro de los caminos, hoy se nos ha incrementado mucho", expresó.

Es fundamental la infraestructura vial en los caminos nacionales como en los secundarios, es importante para nosotros que se hagan inversiones. Es necesario de manera urgente para seguir funcionando de la mejor manera. Es fundamental la infraestructura vial en los caminos nacionales como en los secundarios, es importante para nosotros que se hagan inversiones. Es necesario de manera urgente para seguir funcionando de la mejor manera.

El referente dijo que los caminos en mal estado producen demoras y eso significa pérdidas de recursos económicos para las empresas, lo que provoca aumentos de las tarifas. "Tenemos mucha demora en los pasos internacionales, que también se traduce en dinero, que es pagado muchas veces por el exportador como el importador", indicó.

El transporte es el termómetro de la economía, cuando se mueve, la economía en el país también. Hoy en nuestro sector, estamos trabajando en un 70% de capacidad, se nota la merma de trabajo y la necesidad de nuevas políticas. El transporte es el termómetro de la economía, cuando se mueve, la economía en el país también. Hoy en nuestro sector, estamos trabajando en un 70% de capacidad, se nota la merma de trabajo y la necesidad de nuevas políticas.

Unión Industrial de Mendoza (UIM)

El vicepresidente de la entidad, Raúl Rodríguez, también es parte de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem). El referente manifestó su apoyo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sin embargo, aclaró que no es algo nuevo.

Creo que una fortaleza muy importante es la firme decisión de esta administración del gobierno provincial de ir adelante con el tema minero, ponerlo en agenda y empezar a recorrer un camino que ha tenido una pausa de 20 años. Creo que una fortaleza muy importante es la firme decisión de esta administración del gobierno provincial de ir adelante con el tema minero, ponerlo en agenda y empezar a recorrer un camino que ha tenido una pausa de 20 años.

A su vez, indicó que la Ley 7.722 es "un limitante" y sugirió que debería ser revisada por profesionales matriculados. "Mendoza cuenta con una expertise realmente destacable en proveedores de servicios que vienen del sector petrolero y perfectamente pueden desarrollarse en el sector minero. Creo que tenemos una ventaja competitiva", expresó Rodríguez.

Le Parc, expo Foro Mendoza Industrial - Producción Sostenible 2025 Los visitantes pudieron ver maquinaria industrial. Foto: Yemel Fil

Cámara de Expendedores de Combustibles de Mendoza

Isabelino Rodríguez, presidente de la entidad local que también es titular de la confederación nacional, brindó detalles sobre la baja de consumo de combustible. "Estamos verdaderamente con problemas. Hay 300.000 metros cúbicos que no se venden. La rentabilidad promedio que tiene una estación de servicio a nivel país, con independencia de la bandera, es del 10% bruto y con eso tiene que atender a sus costos operativos", explicó.

Nos reunimos muy seguido con el ministro (Federico) Sturzenegger para desregular el sector. Estamos tratando de mejorar los costos a nivel país y analizamos cómo utilizar la nueva matriz energética, que ha mutado al gas, para implementarlo en el transporte de pesados y en el público de pasajeros. Nos reunimos muy seguido con el ministro (Federico) Sturzenegger para desregular el sector. Estamos tratando de mejorar los costos a nivel país y analizamos cómo utilizar la nueva matriz energética, que ha mutado al gas, para implementarlo en el transporte de pesados y en el público de pasajeros.

El referente dijo que el 60% de los costos operativos está destinado a recursos humanos. "Es decir, que por cada 13.000 litros de combustible se paga un empleado", estimó.

Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael

Gabriel Brega, titular de la entidad, contó que albergan a más de 800 socios activos y que están vinculándose con las otras cámaras del sur mendocino. También están generando lazos con Chile.

"Creemos, y estamos convencidos, de que si Mendoza quiere apuntar a la industria tenemos que tener la salida hacia el Pacífico y es fundamental que los pasos estén en condiciones", manifestó.

Es importante trabajar en políticas para descentralizar porque en el sur hay grandes posibilidades para trabajar. Tenemos que apuntar la matriz productiva a los bienes abundantes, como el sol con las energías renovables, la cordillera con la minería, el secano con la ganadería y también con las bellezas naturales, mediante el turismo. Es importante trabajar en políticas para descentralizar porque en el sur hay grandes posibilidades para trabajar. Tenemos que apuntar la matriz productiva a los bienes abundantes, como el sol con las energías renovables, la cordillera con la minería, el secano con la ganadería y también con las bellezas naturales, mediante el turismo.

El titular dijo que viajó a la Región del Maule para gestionar los puntos en común, como los pasos Pehuenche, Vergara, Las Damas y Las Leñas.