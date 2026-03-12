12 de marzo de 2026
Mendoza ante el boom del cannabis: el potencial de una industria que busca despegar

El cannabis aparece como nueva oportunidad productiva para Mendoza, aunque la industria aún enfrenta barreras regulatorias nacionales.

Por sus condiciones climáticas, Mendoza es ideal para el cultivo de cannabis.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

Cuando se habla de diversificar la matriz productiva de Mendoza aparecen en el radar distintas industrias poco convencionales, pero con gran con potencial, entre ellas la del cannabis. Se trata de un cultivo sobre el que -pese a los avances en cuanto a regulación- hay algunos tabúes y trabas burocrátivas. Inversores internacionales ponen los ojos sobre la provincia, donde especialistas advierten que "está todo dado" para un boom. Inversores e investigadores se reúnen en Mendoza en una nueva edición del Mendocann.

Se trata de una industria que empieza a dar sus primeros pasos, y que pone a Mendoza en el radar mundial para posibles inversiones. Sin embargo, hay algunas trabas legales que dependen de la Nación que por ahora frenan la expansión de esta producción que en otras partes del mundo genera importantes recursos.

Junto a Chubut, la provincia de Mendoza allanó el camino jurídico para que cuando Nación avance con las regulaciones correspondientes por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Instituto Nacional de Semillas (INASE) y Aduanas, la producción de cannabis arranque con todo.

Qué se está produciendo en Mendoza

Según datos oficiales del Registro de Productores de Cannabis, hay 3 proyectos enmarcados en la Ley 27350, que permite la investigación médica y científica, el uso y el cultivo de la planta y sus derivados; dos de cáñamo y 12 de fitomejoradores.

El avance legal de Mendoza

A inicios de diciembre, el gobierno provincial publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial que benefician a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Se trata de herramientas que garantizan la salud pública, trazabilidad y la previsibilidad para inversiones.

La Resolución 709 indica que se crea el Régimen de Adecuación Simplificada permite que proyectos con autorizaciones nacionales (Instituto Nacional de Semillas o Ley 27.350) se integren al sistema provincial sin interrumpir sus actividades.

parque cultivo de cannabis, marihuana, thc, cbd, uso medicinal, gran escala, Santa Rosa

Este régimen exige un Plan de Adecuación y un Plan de Cultivo, habilita controles permanentes, otorga el Certificado de Adecuación y define responsabilidades, obligaciones y causales de suspensión o revocación. El objetivo es garantizar la continuidad productiva, la trazabilidad y la seguridad sanitaria mientras los desarrollos se alinean con las normas provinciales.

Mientras que la Resolución 710 regula los permisos provinciales de cáñamo industrial crea un sistema específico para el cultivo, el procesamiento y el transporte, armonizado con la normativa nacional de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

La medida establece permisos agrícolas e industriales, incorpora un Plan de Cultivo obligatorio, crea el Sistema Provincial de Identificación Genética (SPIG-BCP) para la trazabilidad del material vegetal, fija requisitos estrictos de origen genético, declara la obligatoriedad de las guías de transporte y dispone auditorías periódicas. Los permisos alcanzan también a proyectos con licencias nacionales, que deberán adecuarse al esquema provincial.

Las condiciones ideales para producir cannabis en Mendoza

Por sus condiciones climáticas, Mendoza es ideal para el cultivo de cannabis, dicen los especialistas. Además, los avances en materia legislativa son el combo ideal para un "boom" de inversiones, advierten desde el gobierno provincial, que se ilusiona con que se concreten planes presentados.

Argentina aprobó en 2022 la Ley 27.669, a la que Mendoza adhirió, que regula el acceso al cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Esta establece un marco legal que promueve la investigación, la producción y la comercialización de productos derivados del cannabis.

Mendoza picó en punta en la implementación de programas de acceso al cannabis medicinal, y ya hay proyectos en marcha, que solo esperan que se levanten barreras burocráticas nacionales para poder exportar.

MendoCann, la cumbre que reúne a la industria del cannabis en Mendoza

Mendoza vuelve a convertirse desde este jueves en punto de encuentro para la industria del cannabis en Sudamérica con una nueva edición de MendoCann, la exposición que reúne a productores, especialistas, empresarios, médicos e inversores vinculados al desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Uno de los ejes centrales será Global CannaForum, un espacio B2B pensado para discutir el cannabis como industria. Allí se abordarán temas vinculados a regulación, trazabilidad de cultivos, estándares de calidad, exportación, tecnología aplicada al cultivo y el desarrollo del mercado del cáñamo industrial, un segmento que gana protagonismo por su potencial productivo.

