El Gobierno de Mendoza autorizó al Aeroclub a volver a usar la Base Cóndor bajo una millonaria inversión.

El Gobierno de Mendoza firmó un convenio con el Aeroclub Mendoza que habilita a la institución a operar desde la Base Cóndor , donde funciona el Comando Aéreo Policial , y contempla inversiones en infraestructura por más de 3,4 millones de dólares, según el decreto 452 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El acuerdo fue suscripto entre la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y las autoridades de la Asociación Civil Aeroclub Mendoza, representadas por su presidente, Matías Daniel Orduña , y su vicepresidente, Juan Carlos Minetto . La institución solicitó utilizar parte del predio para desarrollar allí sus actividades y "establecer una alianza que genere beneficios concretos para la Policía de Mendoza y para el Estado provincial ".

Esta autorización es precaria, temporal, no exclusiva y revocable, con una vigencia de 20 años , sobre una porción del inmueble donde funciona el Cuerpo de Aviación Policial, cuya administración y uso fueron asignados al Ministerio de Seguridad mediante la Ley 6977. El lugar puede ser utilizado como helipuerto, pista de aterrizaje , centro de adiestramiento táctico y todo otro tipo de actividades que resulten compatibles con la naturaleza del inmueble y sus instalaciones.

Entre ellos, el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria existente: el Aeroclub proyecta realizar i nversiones para reacondicionar la pista, el balizamiento, las instalaciones de apoyo operativo y los hangares , "devolviendo plena operatividad al aeródromo de la Base Cóndor", lo que quedará al servicio también del Comando Aéreo Policial.

A su vez, el convenio incluye capacitación y colaboración técnica al personal policial. Además, en situaciones de emergencia provincial o requerimientos operativos especiales, "el Aeroclub Mendoza podría poner a disposición recursos propios, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante catástrofes o misiones humanitarias", dice el decreto.

Base Cóndor.

Los detalles del plan de inversión

Dentro del acuerdo, el Aeroclub Mendoza presentó un plan de inversión por 3.476.600 dólares destinado a mejorar la infraestructura aeroportuaria. Entre las obras proyectadas se incluyen:

Reacondicionamiento de la pista .

. Mejoras en el sistema de balizamiento .

. Renovación de instalaciones operativas.

operativas. Reacondicionamiento de hangares.

El Aeroclub deberá presentar al Ministerio de Seguridad el proyecto técnico de tareas y obras a realizar, con plazo de ejecución de las mismas, en el término de 90 días de la firma del convenio y todas las mejoras quedarán a beneficio del inmueble sin derecho alguno a obtener reintegro o indemnización por las mismas, señala el decreto.