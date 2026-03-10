El Gobierno de Mendoza promociona la provincia ante inversores internacionales en Estados Unidos

El Gobierno de Mendoza participa de la misión internacional encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei, en el marco de la Argentina Week 2026 .

Se trata de un encuentro que reúne a empresarios, banqueros y líderes políticos con el objetivo de intercambiar visiones sobre el escenario económico y promover al país para atraer inversiones .

La participación de Mendoza en este encuentro global forma parte de una estrategia de promoción de la provincia para difundir sus ventajas competitivas en sectores estratégicos, como minería, hidrocarburos y turismo, y fortalecer vínculos con actores del ámbito empresarial y financiero internacional.

La provincia estuvo presente en el almuerzo y conversatorio organizado por Council of the Americas (COA), realizado en su sede ubicada en Park Avenue 680, en Nueva York. La actividad estuvo orientada a generar un intercambio directo entre autoridades argentinas e inversores internacionales sobre la nueva etapa de reformas estructurales que atraviesa la Argentina y las oportunidades de desarrollo que se abren para las provincias.

Además del mendocino Alfredo Cornejo, estuvieron los goberndores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Se trató de un espacio de diálogo con inversores y referentes del sector privado internacional.

El formato del evento incluyó 14 mesas de trabajo integradas por entre 10 y 12 invitados cada una, en las que gobernadores y funcionarios nacionales presidieron conversaciones con inversores y representantes del sector financiero interesados en conocer las oportunidades de inversión en las provincias argentinas.

Minería, turismo y energía

Mendoza expuso las oportunidades de inversión para el desarrollo minero en un contexto de estabilidad macroeconómica. La provincia cuenta con proyectos vinculados al cobre, uranio y potasio.

Además, se expuso el potencial energético de la provincia, que trabaja tanto en la recuperación del petróleo convencional como en el desarrollo del no convencional.

Además de la minería y la energía, se mostraron oportunidades vinculadas al turismo de montaña y a nuevos desarrollos inmobiliarios y hoteleros, especialmente en el Sur provincial.