Proyectos de minería conectados con mercados internacionales, la plataforma que presentó el Gobierno en Canadá

El Gobierno de Mendoza presentó la iniciativa Andean Bridge, plataforma destinada a conectar los proyectos mineros de la región con los mercados internacionales , en el TMX Market Centre de Toronto, en la Prospectors & Developers Association of Canada Convention (PDAC). Además, funcionarios expusieron sobre el potencial de la provincia para hacer minería .

En el evento, uno de los principales encuentros mineros del mundo, que reunió a más de 150 representantes de empresas , instituciones académicas, consultoras y actores del mercado global de capitales . Andean Bridge es una propuesta creada junto a IN-VR, la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Comercio de Mendoza y la Bolsa de Argentina. Durante el panel se analizó el origen de esta estrategia y el rol que puede desempeñar la provincia dentro del sistema financiero vinculado al desarrollo minero .

El Gobierno subrayó el interés que despertó en Canadá esta plataforma destinada a conectar los proyectos mineros de la región andina con los mercados internacionales de capital . Posteriormente se desarrolló un segundo panel, centrado en el rol estratégico de esta plataforma para impulsar el crecimiento regional y construir un ecosistema de cooperación entre actores públicos, empresas y mercados financieros.

En este espacio participaron Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ; Kezer Almeida, director regional para Sudamérica de Minería y Metales de Hatch ; Santiago Montt, consultor independiente y abogado; Gustavo Kurgansky, socio de EY, y Kamran Esmaeili, profesor de la Universidad de Toronto .

Cánada, minería, Gobierno La Provincia de Mendoza participó de la Prospectors & Developers Association of Canada Convention (PDAC). Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Mendoza expuso sobre su potencial minero

A su vez, durante la PDAC 2026, las autoridades participaron en el evento “Desbloqueando un gigante en Argentina para el mundo. El camino de Mendoza hacia la excelencia minera”, donde expusieron el potencial de la provincia y el trabajo llevado adelante para desarrollarlo.

La vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, disertaron en la actividad organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense y Gowling WL, la firma de abogados más grande de Canadá.

El panel contó con la intervinieron de Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros y vicepresidente de la Fundación Plan Pilares, y Alberto Carlocchia, coordinador del Comité de Minería de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, quienes expusieron sobre el potencial geológico de Mendoza y analizaron las oportunidades de inversión y crecimiento del sector. A su vez, durante el encuentro, expusieron representantes de empresas que están invirtiendo en la provincia: James Hedalen, director de Kobrea Exploration, y Fabián Gregorio, director ejecutivo de PSJ Cobre Mendocino.

Canadá, Gobierno, minería Reunión de la delegación mendocina con el ministro de Energía y Minas de Ontario, Stephen Lecce.

Reunión con autoridades de Cánada

La delegación mendocina también mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Energía y Minas de Ontario, Stephen Lecce, donde intercambiaron experiencias sobre políticas públicas para el desarrollo de la actividad minera, incluyendo mecanismos de control, transparencia en los procesos y regulaciones ambientales aplicadas en ambas jurisdicciones. También se analizaron estrategias orientadas a fortalecer la inversión en minerales críticos.

El encuentro dio continuidad a la agenda de cooperación iniciada en Londres en noviembre pasado, durante la participación de Mendoza en la feria internacional Resourcing Tomorrow. “Mendoza pudo mostrar el trabajo que viene realizando en la promoción de inversiones y el potencial geológico de la provincia. También comentamos que muchas empresas canadienses ya están verificando el Catastro minero y que algunas de ellas están comenzando a llegar a la provincia”, indicó el Gobierno.

La presentación de Andean Bridge y la agenda institucional desarrollada en Toronto marcaron el cierre del cuarto día de participación de Mendoza en la PDAC 2026, donde la delegación provincial mantuvo reuniones con empresas, el sector académico, organismos financieros, bolsas de valores y autoridades de gobiernos provinciales, nacionales e internacionales.