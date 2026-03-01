1 de marzo de 2026
Mendoza se posiciona en el mapa global de la minería con avances y nuevas inversiones

La Provincia presentó en Canadá, en la antesala de la PDAC 2026, su estrategia integral para consolidar la minería en Mendoza. Los detalles del encuentro.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Sitio Andino Economía

En la antesala de la Prospectors & Developers Association de Canada (PDAC), el encuentro de minería más importante del mundo, la provincia de Mendoza expuso en Toronto, Canadá, su estrategia integral para la atracción de inversiones mineras ante más de 70 profesionales y representantes de empresas mendocinas.

El encuentro se realizó en el Hotel Soho de Toronto, con sala llena y fuerte participación del sector privado, marcando un hito en la estrategia de internacionalización del sector minero provincial.

Mendoza busca consolidarse en el mapa global de la minería

La comitiva oficial estuvo integrada por la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Minería, Jerónimo Shantal; el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña; y representantes de ProMendoza.

Durante la presentación, las autoridades detallaron los lineamientos de una política sostenida de promoción minera, orientada a consolidar a Mendoza como un actor competitivo dentro del escenario internacional y en las industrias asociadas a la actividad.

minería, mendoza, jimena latorre
"Hace exactamente dos años, en esta misma sala, el gobernador Alfredo Cornejo estaba sentado con varios de nosotros presentando un desafío: poner en marcha una política activa de promoción de inversiones mineras", recordó Latorre, destacando que hoy la provincia puede mostrar hitos concretos de gestión y un escenario de mayor previsibilidad.

"Estamos acá para ayudarlos a hacer los mejores negocios, porque cuando al sector privado le va bien, también le va bien a Mendoza”, afirmó Casado. "Esto era algo que veníamos impulsando y que hoy podamos concretar esta convocatoria habla de las cosas que se han hecho bien en la provincia para promover la minería y para consolidar el interés del sector. La participación y el compromiso que vemos hoy aquí son una muestra clara de que ese trabajo ha dado resultados".

Nuevo Catastro Minero digital: transparencia y seguridad jurídica

Uno de los anuncios centrales fue la presentación oficial del Nuevo Catastro Minero Provincial, una herramienta digital que fortalece la seguridad jurídica, la transparencia y el acceso público a la información.

Jerónimo Shantal explicó que el sistema es resultado de más de dos años de trabajo técnico que incluyó:

  • Digitalización total de expedientes históricos

  • Migración cartográfica desde AutoCAD (Campo Inchauspe 1969) a entorno SIG en QGIS

  • Construcción de una base de datos espacial integrada

  • Validación manual de miles de registros de canteras, manifestaciones y cateos

Hoy Mendoza cuenta con una plataforma digital pública, gratuita y online, accesible desde la web de la Dirección de Minería, que permite consultar en tiempo real información sobre derechos mineros, expedientes y titulares, bajo criterios de confidencialidad.

minería, mendoza
RIGI, regalías mineras y reducción de Ingresos Brutos

Otro eje central fue el marco normativo e impositivo. La ministra Latorre resaltó la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y confirmó que Mendoza ya cuenta con proyectos calificados y otros en proceso de incorporación, lo que amplía oportunidades tanto en minería como en energía.

Además, subrayó:

  • Reducción de Ingresos Brutos para desarrollos mineros

  • Actualización del Código de Procedimiento Minero

  • Sanción de la Ley de Regalías Mineras

  • Media sanción de la actualización de la Ley de Glaciares

En relación con las regalías, Mendoza adoptó la banda prevista por la Ley Bases (entre 3% y 5%) incorporando un esquema flexible que acompaña las distintas fases de los proyectos y la volatilidad de precios.

"Significa asumir, como política de Estado, que el riesgo no debe recaer únicamente sobre el inversor, sino que debe ser compartido en un marco previsible y transparente", sostuvo Latorre.

Mendoza en la PDAC 2026: vidriera mundial para inversiones

La provincia participará oficialmente en la PDAC 2026 un evento que cada año reúne a más de 20.000 referentes del sector entre inversores, compañías exploradoras, gobiernos y organismos multilaterales.

Mendoza integrará el Argentina Mining Pavilion, una plataforma estratégica para exhibir proyectos mineros provinciales, concretar reuniones de negocios, establecer vínculos con inversores extranjeros e integrarse a cadenas de valor globales.

De la mano de ProMendoza, más de diez empresas proveedoras de bienes y servicios forman parte de la misión comercial, entre ellas firmas vinculadas a perforación, geotecnia, logística internacional, ingeniería civil, sistemas oleohidráulicos, servicios ambientales y asesoramiento jurídico.

