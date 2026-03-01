Vitivinicultura: diez bodegas mendocinas recibieron el certificado de sustentabilidad

Diez bodegas mendocinas recibieron la certificación de sustentabilidad. Se trata de una iniciativa para mejorar los procesos productivos de la vitivinicultura , articulada entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) , los gobiernos provinciales y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) .

Es un programa desarrollado y articulado con 26 bodegas y 53 unidades productivas o fincas que certificaron la Guía de Sustentabilidad para obtener el sello Vitivinicultura Argentina Sostenible .

Promover una vitivinicultura sostenible , tanto medioambiental como económica y social, es uno de los principales ejes del Plan Estratégico Vitivinícola en su actualización al 2030.

“Hoy más que nunca, nuestros productores se alinean con las demandas de los consumidores globales , la ciencia y la tecnología. La sustentabilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una condición de base que nos lleve a ser un país competitivo en el contexto global”, afirmó Mario González, presidente de COVIAR.

Embed - La sostenibilidad en el centro del negocio - 26 bodegas certificadas en 14 provincias

Con ese objetivo avanzó una experiencia innovadora que permitió a 26 bodegas con 53 viñedos de 14 provincias mejorar sus procesos y certificar sus prácticas y procesos, a través del Sello Vitivinicultura Argentina Sostenible, en un intento por adaptarse a nuevos contextos y demandas de los mercados internacionales.

El objetivo es ganar competitividad para que más empresas argentinas puedan exportar.

En paralelo, COVIAR trabajó junto con Cancillería de la Nación para que el Sello Vitivinicultura Argentina Sostenible, junto con el protocolo de certificación y la Guía de Sostenibilidad, sean reconocidos y avalados por los principales monopolios importadores de vinos de Argentina. Así las bodegas y los distribuidores pueden exhibir el sello como un atributo diferenciador para sus productos.

La Guía es certificable por parte de estos organismos nacionales e internacionales: IRAM; BUREAU VERITAS; Organización Internacional Agropecuaria (OIA); LETIS; FOODSAFETY; LENOR GROUP; ECOCERT.

Qué bodegas de Mendoza certificaron el Sello de Vitivinicultura Sostenible

Del total de 26 bodegas del país que recibieron el reconocimiento, estas son las de Mendoza: