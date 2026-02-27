Mendoza vuelve al ranking Fraser de minería: qué implica y por qué es clave para atraer inversiones.

La provincia de Mendoza fue reincorporada al Annual Survey of Mining Companies 2025 del Fraser Institute , uno de los informes más influyentes del sector de la minería . En la antesala de la PDAC en Toronto, el dato es una señal institucional y termómetro del clima inversor.

El reingreso se produce en la previa de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la convención minera más importante del mundo que se realizará del 1 al 4 de marzo en Toronto , y donde el ranking del Fraser funciona como un termómetro del clima inversor a nive mundial.

En esta edición, que evaluó 68 jurisdicciones, Mendoza obtuvo 53,06 puntos en el Investment Attractiveness Index (IAI) y se ubicó en el puesto 56.

El informe del Fraser Institute no analiza proyectos puntuales, sino que evalúa jurisdicciones en su conjunto . Es decir, no mide un emprendimiento específico como PSJ Cobre Mendocino o Malargüe Distrito Minero Occidental, sino el “clima” general de la provincia para invertir.

El Investment Attractiveness Index (IAI) combina:

60% potencial geológico

40% percepción de políticas públicas

Esto significa que la calidad y cantidad de recursos minerales es determinante, pero también pesa —y mucho— la estabilidad jurídica, la carga tributaria, los tiempos de permisos, la infraestructura y la previsibilidad institucional.

En el caso mendocino, el resultado refleja una mejora que le permitió volver a ser medida, aunque todavía dentro del tercio inferior del listado.

Más allá del puesto, el dato central es otro: Mendoza volvió a estar en el radar comparativo que utilizan compañías y fondos de exploración en todo el mundo a partir de avances legislativos, como las aprobaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental para exploración y de explotación en el caso de PSJ Cobre Mendocino, como así también cambios en el Código de Procedimientos Mineros, entre otros.

El mapa argentino en el Fraser 2025

Argentina volvió a mostrar un desempeño heterogéneo, con provincias consolidadas y otras aún rezagadas:

San Juan : 76,94 puntos – puesto 18 global

Santa Cruz : 74,34 puntos – puesto 21

Mendoza: 53,06 puntos – puesto 56

Neuquén : 49,29 puntos – puesto 62

Chubut: 47,03 puntos – puesto 63

La brecha interna es significativa. Mientras San Juan y Santa Cruz se mantienen en la mitad superior del ranking global, Mendoza reaparece en un escenario competitivo donde sigue sienfo el desafío principal mejorar la percepción institucional.

En el Policy Perception Index (PPI) —que mide exclusivamente factores regulatorios y políticos— Mendoza obtuvo 46,94 puntos. Allí se evalúan variables como estabilidad jurídica, régimen fiscal, tiempos administrativos e infraestructura.

Una señal clavee antes de la PDAC

El dato cobra especial relevancia en la antesala de la PDAC en Toronto, donde Argentina y Mendoza tendrán una participación destacada.

Como todos los años, la convención canadiense concentrará a empresas, fondos de inversión, gobiernos y proveedores de todo el mundo.

Mendoza tendrá una jornada específica dedicada a la minería provincial, con exposiciones de la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Minería, Jerónimo Shantal; el CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio; y representantes del sector privado.

Mirá el Annual Survey of Mining Companies, 2025