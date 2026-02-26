El fuerte cruce entre Fernández Sagasti y Patricia Bullrich en el Senado: "Chicanita"

Las senadoras se cruzaron por el discurso de la exministra de Seguridad.

Con el voto positivo de casi todo el cuerpo, el Senado de la Nación aprobó —como ya había ocurrido en Diputados días atrás— el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , firmado el pasado 17 de enero en Asunción. Si bien el consenso fue prácticamente total (solo tres legisladores se opusieron), tal situación no privó que hubiesen cruces entre los representantes de los distintos bloques. Uno de ellos los protagonizó la mendocina Anabel Fernández Sagasti , quien confrontó con Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), por el discurso que brindó la exministra de Seguridad.

La jefa del bloque oficialista tuvo a su cargo el cierre del debate sobre el proyecto para avalar el tratado comercial entre las regiones sudamericana y europea. Si bien la primera parte de la alocución. Si bien la primera parte de la alocución tuvo un tono más político y fue expuesta con apoyo en una guía de lectura , en el tramo final —más técnico y centrado en los detalles del acuerdo— la legisladora leyó gran parte del discurso . Incluso el cierre, con definiciones nuevamente de carácter político, se apegó al texto escrito que sostenía.

Tras la votación del expediente, Fernández Sagasti tomó la palabra para cuestionar la forma en que Bullrich había realizado su exposición , al considerar que había leído gran parte de su discurso, algo que está limitado por el artículo 196 del reglamento del Senado.

La mendocina leyó el artículo correspondiente y remarcó: “Nada escrito o impreso se lee en la Cámara” , aunque aclaró que existen excepciones puntuales previstas por el propio texto regulador, y por los mismos usos y costumbres del cuerpo.

En ese contexto, sostuvo que la presidencia del Senado —en ese momento ejercida por Bartolomé Abdala— debería haber intervenido para ordenar el debate. “Usted no puede dejar leer un discurso completo como hizo la presidenta del bloque recién y algunos senadores”, expresó.

El presidente provisional del Senado rechazó el planteo y defendió el desempeño de la legisladora oficialista. “En ningún momento observé tal situación que usted manifiesta. Permanentemente yo la observaba y nos mirábamos a los ojos, motivo por lo cual es imposible leer y mirar hacia la presidencia”, respondió.

Bullrich volvió a tomar la palabra y también rechazó las críticas de la excandidata a gobernadora de Mendoza. “Sagasti confunde un orden de un discurso con leer. Esta chicanita de la senadora me parece que no tiene ningún sentido”, afirmó.

La dirigente libertaria también defendió su trayectoria en el Congreso y sostuvo que conoce el funcionamiento del cuerpo. “He sido parlamentaria en muchas oportunidades y sé perfectamente lo que digo. Le pediría que se corrija, porque es de buena persona corregir un error”, solicitó.

El intercambio no terminó allí. Fernández Sagasti recogió nuevamente el guante e insistió en su planteo. “Obviamente que se puede tener una guía de lectura, pero leer todo el discurso no. Está filmado, lo vimos todos”, sostuvo.

Abdala volvió a respaldar su postura inicial y reiteró que desde la presidencia no se había advertido ninguna infracción al reglamento. “Le reitero que esta presidencia de ninguna manera observó esa falta en el reglamento”, respondió.

La senadora mendocina cerró el intercambio con una última frase dirigida al titular de la sesión: “Le voy a pasar la filmación”.

Los beneficios para Mendoza del acuerdo Mercosur-UE

La eventual entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE abre un escenario favorable para varias economías regionales, entre ellas Mendoza, una de las provincias con mayor inserción exportadora en el mercado europeo. El tratado prevé reducciones progresivas —y en algunos casos inmediatas— de aranceles para productos clave de la matriz productiva local, lo que podría mejorar la competitividad de esos bienes en Europa.

Entre los principales beneficiados aparecen el vino, el ajo, las frutas frescas y procesadas, las nueces y el aceite de oliva, que hoy representan buena parte de las ventas mendocinas al bloque europeo. Solo en 2024, unas 250 empresas de la provincia exportaron a la UE por alrededor de 162 millones de dólares, con el vino concentrando cerca del 67% de esas operaciones.

El esquema del acuerdo contempla una desgravación gradual de aranceles: en el caso del vino mendocino, por ejemplo, el gravamen se reducirá progresivamente hasta llegar a arancel cero en el quinto año de vigencia, mientras que productos como ajo, aceite de oliva, frutos secos o ciruelas secas también tendrán rebajas paulatinas. Esto permitiría mejorar precios y ampliar volúmenes de exportación hacia un mercado de alto poder adquisitivo, uno de los principales destinos comerciales de la provincia.