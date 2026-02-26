Por amplia mayoría, el Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El Senado aprobó este jueves el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos. El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados .

El debate en el recinto comenzó con el tratamiento del pliego del exdiputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea , votación que resultó positiva con 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

Luego comenzó la ronda de discursos vinculados al acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero pasado en Asunción , en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña , y de Uruguay, Yamandú Orsi , y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas. El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos. Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

Javier Milei, firma acuerdo Mercosur Unión Europea 17-01-26 (02) La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue en Paraguay. Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina

Qué dijeron los senadores sobre el acuerdo con la Unión Europea

El miembro informante del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.

“Creo que poner en marcha al sector energético, de los hidrocarburos, y el minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas en nuestro país”, sostuvo el senador de La Libertad Avanza.

Por su parte, Jorge Capitanich (Justicialista) anunció que su bloque “acompañará la votación” con “observaciones” de algunos de sus miembros “debido a la heterogeneidad del impacto de estas cuestiones”.

El también exjefe de Gabinete reclamó que a partir del inicio del período ordinario de sesiones se pueda trabajar en un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de acuerdos comerciales.

De cualquier forma, Capitanich enfatizó que es “muy importante fortalecer el Mercosur en las alianzas estratégicas internacionales”.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno celebró la decisión del Senado. "Elegimos apertura, competencia e integración al mundo, eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo", expresó.

Más aprobaciones en el Senado: nuevo embajador

La Cámara Alta aprobó este jueves el pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea. La votación cosechó 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

El nuevo embajador agradeció a través de sus redes sociales y manifestó: "Esta es la pizarra con los votos positivos y negativos. Me enorgullecen ambos".