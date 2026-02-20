El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para la reforma laboral: cuándo se aprobaría

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley l a próxima semana esa iniciativa clave del Gobierno de Javier Milei.
Pasados solo siete minutos de las 10 de la mañana, el proyecto—ya corregido tras su debate en la Cámara Baja —se discutió en plenario en el Salón Azul del Senado de la Nación. Comisión de Trabajo y Previsión Social, junto a Presupuesto y Hacienda, lideraron el encuentro con dos escenarios posibles: aceptar el texto modificado por Diputados o insistir en la versión original de la norma. Tras un acuerdo previo, Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, sostuvo que prosperaría la opción de aprobar finalmente el articulado reformado, y se declaró confiada en la sanción definitiva en la sesión prevista para el próximo viernes.
La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la Argentina “necesita crear más empresas y para eso tiene que haber menos cargas positivas”.
“Es un paso muy importante en esta ficción que se intenta plantear en la Argentina que es que en el mundo del trabajo está todo bien. Sabemos que gran cantidad de trabajadores están fuera de la formalidad laboral y trabajan en condiciones muy precarias”, aseguró Patricia Bullrich en diálogo con la prensa.
Bullrich contestó las chicanas de la oposición sobre la reforma laboral y resaltó: “Cada vez que hay una ley que no pueden ganar por los votos intentan dos mecanismos: decir que la ley tuvo coimas o que nos vamos a ir en helicópteros”.
“Hay una baja en la tasa de desempleo. Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. El empleo ha bajado en la Argentina y también ha bajado la pobreza”, detalló.
La Libertad Avanza activó su estrategia parlamentaria para asegurar la sanción definitiva de la iniciativa. En el Senado, citaron a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda con la idea de acompañar las modificaciones que introduzca Diputados. Entre ellas, la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad.