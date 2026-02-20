20 de febrero de 2026
El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para la reforma laboral: cuándo se aprobaría

El oficialismo consiguió dictamen en el Senado tras un acuerdo para acompañar las modificaciones de Diputados y buscará convertir en ley la reforma laboral la próxima semana.

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley l a próxima semana esa iniciativa clave del Gobierno de Javier Milei.

Pasados solo siete minutos de las 10 de la mañana, el proyecto—ya corregido tras su debate en la Cámara Baja —se discutió en plenario en el Salón Azul del Senado de la Nación. Comisión de Trabajo y Previsión Social, junto a Presupuesto y Hacienda, lideraron el encuentro con dos escenarios posibles: aceptar el texto modificado por Diputados o insistir en la versión original de la norma. Tras un acuerdo previo, Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, sostuvo que prosperaría la opción de aprobar finalmente el articulado reformado, y se declaró confiada en la sanción definitiva en la sesión prevista para el próximo viernes.

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la Argentina “necesita crear más empresas y para eso tiene que haber menos cargas positivas”.

“Es un paso muy importante en esta ficción que se intenta plantear en la Argentina que es que en el mundo del trabajo está todo bien. Sabemos que gran cantidad de trabajadores están fuera de la formalidad laboral y trabajan en condiciones muy precarias”, aseguró Patricia Bullrich en diálogo con la prensa.

Bullrich contestó las chicanas de la oposición sobre la reforma laboral y resaltó: “Cada vez que hay una ley que no pueden ganar por los votos intentan dos mecanismos: decir que la ley tuvo coimas o que nos vamos a ir en helicópteros”.

“Hay una baja en la tasa de desempleo. Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. El empleo ha bajado en la Argentina y también ha bajado la pobreza”, detalló.

La Libertad Avanza activó su estrategia parlamentaria para asegurar la sanción definitiva de la iniciativa. En el Senado, citaron a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda con la idea de acompañar las modificaciones que introduzca Diputados. Entre ellas, la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad.

Qué cambios hay en la reforma laboral que aprobó Diputados

Cambios en indemnizaciones

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias
