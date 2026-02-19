19 de febrero de 2026
Las críticas de Alfredo Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios

El gobernador cuestionó que la central obrera no le hizo un paro al anterior gobierno, “el peor de los últimos 42 años”. Qué dijo sobre el polémico artículo de la reforma laboral.

El gobernador entregó viviendas y se refirió al contexto político nacional.

El gobernador entregó viviendas y se refirió al contexto político nacional.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Facundo La Rosa

Alfredo Cornejo encabezó —junto al intendente Marcos Calvente— la entrega de viviendas en el barrio San Alberto III de Guaymallén. En ese contexto, el gobernador se refirió a los dos grandes temas que marcaron la jornada sociopolítica de este jueves: el paro convocado por la CGT y la reforma laboral que trata la Cámara de Diputados.

Los palos de Alfredo Cornejo a la CGT y al expresidente Alberto Fernández

Tras afirmar que en Mendoza la huelga general “no tuvo acatamiento” y que los servicios estatales funcionaron con normalidad, el mandatario mendocino cuestionó la postura adoptada por la central obrera frente al proyecto oficialista.

Comparó la actitud de la CGT durante la gestión de Alberto Fernández, período en el que no protagonizó —pandemia mediante— ningún paro general. “En los últimos 42 años no he visto gobierno peor que el de Alberto Fernández; sin embargo, la CGT no hizo un solo paro al peor presidente que tuvimos”, lanzó.

Asimismo, criticó la conducta de la conducción cegetista, a la que acusó de “renegarse y negociar por abajo”. “La CGT no tenía ningún paro previsto hasta que vio el error de la media sanción en Senadores de las licencias por enfermedad y ahí se animó a largar el paro”, analizó.

Cornejo contrastó esa actitud con el vínculo que mantiene su gestión con los sindicatos privados en Mendoza. “Tienen una relación de colaboración conmigo y mis ministros: cuando tienen una crítica o un planteo lo hacen, y lo transmiten en público y en privado”, señaló.

Cuestionamientos de Alfredo Cornejo a los senadores que aprobaron la reforma con cambios en licencias por enfermedad

Más allá de las críticas a la CGT y al último gobierno peronista, Cornejo también tuvo reproches para los legisladores oficialistas y aliados que aprobaron la reforma laboral con el polémico artículo 44.

Ese apartado modificaba el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establecía que, ante enfermedades o accidentes no laborales, los trabajadores podrían cobrar solo el 50% o el 75% del salario, según las circunstancias.

Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo, Mariana Juri, asunción presidencial Javier Milei
“Es evidente que ha sido un error y es una pena que ningún legislador lo haya notado cuando se sancionó. Espero que ahora Diputados lo corrija con una redacción adecuada”, manifestó el gobernador.

Por elevación, su evaluación incluyó un mensaje hacia los senadores propios —en particular los radicales mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri—, quienes votaron a favor de la reforma sin advertir la cláusula incorporada a último momento en el expediente.

El análisis de Cornejo sobre la recesión económica

El mandatario volvió a defender su respaldo al cambio de rumbo económico impulsado por el mileísmo, aunque reconoció que la economía todavía no muestra crecimiento sostenido.

“El crédito es la clave del sistema”, afirmó. Y señaló que en los últimos 15 años la Argentina tuvo tasas prohibitivas o esquemas en los que “nunca pierden los bancos, pierde el Estado”, con distorsiones que terminaron pagando los ciudadanos vía impuestos.

El gobernador sostuvo que “un país no puede crecer si no tiene créditos” y advirtió que hoy no existen líneas masivas, ni para vivienda ni para el sector productivo. “Los bancos prestan por tarjeta de crédito a tasas altas y a empresas también a tasas altas. Eso ha mejorado, pero el principal negocio sigue siendo prestarle al Estado”, analizó.

En ese marco, remarcó la falta de crecimiento no es responsabilidad exclusiva de la actual gestión. “Hace 14 años que no crece la economía argentina. Producimos la misma riqueza”, planteó. Y diferenció: “Yo apoyo el cambio de la matriz económica, el cambio de paradigma. Eso no quiere decir que los datos sean buenos”.

Alfredo Cornejo Javier Milei San Rafael Almuerzo de las Fuerzas Vivas 09-10-25
También rechazó cualquier lectura que vincule el respaldo político a la reforma laboral con la situación coyuntural. “Apoyar la reforma no significa hacerse cargo de que la economía está en recesión”, sostuvo. A su entender, los efectos de una nueva legislación laboral podrían verse recién dentro de varios años.

En paralelo, marcó críticas puntuales a Casa Rosada. Si bien reconoció que bajó la inflación y que la tasa de interés comenzó a descender, consideró que el proceso es lento y reclamó mayor agresividad en la reducción de impuestos distorsivos.

“El Gobierno pide que las provincias bajen Ingresos Brutos, y Mendoza lo está haciendo. Pero no bajan el impuesto al débito y crédito bancario ni el impuesto a los combustibles”, cuestionó.

