Alfredo Cornejo expuso ante empresarios en Londres sobre minería, energía y petróleo

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó en Londres , Reino Unido , una misión de promoción de inversiones , donde mantuvo reuniones con fondos y gestores internacionales para presentar la cartera estratégica de Mendoza en minería, energía y petróleo .

El mandatario se encuentra en Europa buscando posicionar a la provincia ante empresarios globales. En el marco de la agenda institucional, tras su paso por Francia , se reunió con representantes de Balanz Capital, Apolo, JP Morgan Asset Management, Aberdeen Asset Management, Amundi, Golden Tree, MAN Group, Finisterre, Bluebay, Pharo y Plenisferre , entre otras firmas vinculadas a la gestión de activos y financiamiento de proyectos.

Ante estos actores financieros, Cornejo presentó el escenario institucional de Mendoza, los avances normativos en materia minera y energética y las oportunidades de inversión vinculadas a la explotación de recursos naturales, infraestructura y energía . También contextualizó las reformas nacionales, incluyendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , como parte del escenario que busca otorgar previsibilidad, incentivos fiscales y estabilidad jurídica a proyectos de gran escala.

Durante los encuentros, el Gobernador planteó que la Argentina atraviesa una etapa de ordenamiento de sus principales variables macroeconómicas: “ Hay mejorías en los principales indicadores macro, inflación, equilibrio fiscal ”. Y sostuvo que, aun en ese escenario, el respaldo social al programa económico nacional constituye una señal relevante para el mercado internacional .

Les presenté a algunos de los principales grupos y fondos de inversión internacionales la solidez que ofrece nuestra provincia como destino de capitales. El encuentro central fue con Balanz, referentes del mundo financiero, con quienes analizamos proyectos concretos en energía

“Hay una gran tolerancia de la sociedad a este cambio de paradigma económico que lidera el presidente Javier Milei. Más allá del mérito del Gobierno, la sociedad argentina está dispuesta a apoyar este rumbo, y eso es importante para inversiones de mediano y largo plazo como son las energéticas, la del petróleo y gas, y la de minería”.

La Provincia de Mendoza busca ser un socio confiable en minería y energía

El mandatario explicó que Mendoza se encuentra alineada con los objetivos nacionales en materia de desarrollo energético y minero: “Tenemos proyectos que están armónicos con los objetivos del Gobierno nacional en materia de energía, en materia de petróleo y gas, y fundamentalmente en materia de minería”, y destacó que los avales logrados en la Legislatura para proyectos de exploración y explotación.

Entre ellos, mencionó el proyecto PSJ Cobre Mendocino, al que definió como “un proyecto chico de cobre” que podría iniciar producción hacia fines de 2027 o comienzos de 2028. “Va a ser el caso testigo de por qué se puede hacer”, sostuvo, al remarcar que sería el primer proyecto cuprífero en producción dentro de la nueva etapa de desarrollo minero nacional.

Alfredo Cornejo, Londres, empresarios (6) Alfredo Cornejo expuso ante empresarios. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Durante la misión, Cornejo también presentó los avances en la exploración de la “lengua norte” de la formación Vaca Muerta en el sur provincial. “Casi el 35% de esa formación geológica está en Mendoza”, indicó, al mencionar los pozos exploratorios de petróleo no convencional en ejecución. Se refirió además al desarrollo del parque industrial Pata Mora como nodo logístico y de servicios para el sector hidrocarburífero y minero, así como a las inversiones en líneas de transmisión eléctrica que atraviesan la Provincia y conectan con San Juan, fundamentales para habilitar nuevos proyectos extractivos.

En materia energética, destacó que Mendoza duplicó su producción, principalmente a partir de generación solar, fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento productivo.

Alfredo Cornejo destacó la reputación financiera provincial

En sus exposiciones, Cornejo subrayó la diferencia entre la trayectoria financiera nacional y la provincial. “Argentina no tiene una buena reputación, la está mejorando en los mercados internacionales financieros. Después de nueve default, cuesta creer en Argentina. Mendoza es la única provincia que, a pesar de que Argentina entró en default, nunca entró en default. Honró sus deudas todo el tiempo”, dijo ante los empresarios, además de destacar el equilibrio fiscal sostenido en los últimos nueve años y el bajo stock y flujo de deuda.

A su vez, el mandatario enfatizó que la estabilidad macroeconómica es condición necesaria para fortalecer la seguridad jurídica, pero subrayó el rol de las provincias en sus competencias constitucionales. Recordó que durante sus gestiones se reformaron los principales códigos procesales para reducir plazos y agilizar litigios. “En 2024 modificamos el Código de Procedimientos Mineros, donde facilitamos los permisos y le damos seguridad jurídica aprobándose por ley tanto la exploración como la explotación. Ha sido en tiempo récord”, afirmó.

Alfredo Cornejo, Londres, empresarios (5) Alfredo Cornejo se reunió con empresarios en Londres. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Al cierre de su presentación ante inversores, el Gobernador sintetizó que “Argentina está brindando mayor seguridad jurídica con la estabilización macro” y que Mendoza “ya hizo su parte” al consolidar equilibrio fiscal, reformas normativas y continuidad institucional. “Hace a Mendoza un lugar para atraer inversiones en el campo de la energía, del petróleo convencional y no convencional que estamos explorando, en materia de industrias alimenticias y en ganadería”.

Potencialidades de la provincia de Mendoza

Con una superficie de 148.827 km², una población de 2.043.540 habitantes y exportaciones por 1.600 millones de dólares, Mendoza presenta su propuesta productiva apoyada en hidrocarburos, agroindustria, turismo y vitivinicultura.

En materia de petróleo y gas, la provincia opera sobre dos cuencas relevantes (Cuyana y Neuquina), se ubica como cuarta productora de petróleo del país y registra 24 millones de BOE (Barrel of Oil Equivalent) por año, con más de seis mil empleos directos vinculados al sector.

En el capítulo no convencional, la formación Vaca Muerta —considerada la más importante de la Argentina— abarca 30.000 km², con recursos totales estimados en nueve billones de m³ de gas y 16.000 millones de barriles de petróleo; en Mendoza, el desarrollo se proyecta sobre una porción de 9.000 km², con cartera de proyectos en exploración avanzada.

En minería, el foco está puesto en minerales clave para la transición energética (cobre, potasio e hierro) y en el Malargüe Distrito Minero Occidental, un área de 18.754 km² que concentra 200 proyectos, con 65 iniciativas de exploración ya aprobadas y otras 71 en trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.