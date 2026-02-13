13 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

Un acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado duramente por vecinos en un barrio del oeste de la Ciudad de Mendoza.

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina.&nbsp;

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 

 Por Pablo Segura

Un grupo de vecinos del oeste de la Ciudad de Mendoza atrapó a un hombre que minutos antes había cometido un abuso sexual hacia una menor y le dieron una tremenda paliza, a tal punto que el sospechoso debió ser internado con un politraumatismo encéfalo craneano.

El hecho ocurrió en la noche del jueves en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza, sobre las calles El Fortín y Potrerillos, donde fue atacada una menor de 15 años.

Lee además
El accidente vial ocurrió esta mañana en San Martín.
un hombre está grave

Cinco heridos tras un terrible accidente vial en San Martín: qué pasó
Tránsito peligroso en Malargüe.
Conducía una camioneta

Joven alcoholizado volcó en plena zona urbana de Malargüe

Según fuentes policiales, el agresor -Juan Alberto Acevedo, de 47 años- atacó a la menor a metros de su casa y la persiguió, pero al llegar a la vivienda fue reducido por vecinos de la zona. Ahora permanece internado en el hospital Central, con custodia policial, a la espera del alta médica.

Mendoza: vecinos atraparon al acusado de un abuso sexual y le dieron una paliza

De acuerdo a la reconstrucción el hecho, todo ocurrió minutos antes de la medianoche en el barrio San Martín de Ciudad.

La víctima, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad, caminaba hacia su casa cuando fue abordada por un sujeto que comenzó a hablarle.

La joven siguió su camino y en ese momento el individuo intentó frenarla agarrándola del hombro. Entonces, la menor salió corriendo hacia su vivienda, y el agresor la persiguió.

A las cuadras intentó tocarla nuevamente y en ese momento los vecinos, advirtiendo lo que estaba pasando, defendieron a la adolescente.

De esta forma redujeron al acusado de abuso sexual y lo golpearon duramente. Cuando la policía llegó a la escena encontró a Acevedo tendido en el piso, ensangrentado y con heridas de consideración.

El sospechoso fue derivado al hospital Central, donde le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos varios por golpiza, quedando internado.

La fiscalía recibió el procedimiento e inició una causa por abuso sexual, en tanto que los investigadores aguardan por el testimonio de la víctima, como así también por la evolución del sospechoso.

Temas
Seguí leyendo

Policias resolvieron delitos y transformaron un premio en ayuda: donaron entradas al circo

Mega operativo policial en Tupungato: 46 aprehendidos

Tras un vuelco en Malargüe un bebé fue trasladado de urgencia a San Rafael

Importante despliegue policial por un derrumbe en Godoy Cruz

Guaymallén: caos vehicular en el Acceso Sur por un colectivo que perdió sus ruedas

Abigeato en Tunuyán: decomisaron 110 kilos de carne vacuna

Un hombre chocó frente a la Plaza Independencia y causó temor en pleno centro

Una camioneta volcó en Guaymallén y 4 personas fueron hospitalizadas

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió esta mañana en San Martín.
un hombre está grave

Cinco heridos tras un terrible accidente vial en San Martín: qué pasó

Las Más Leídas

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos
Confirmación oficial

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza video
Media sanción

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $17.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $17.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar