Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina.

Un grupo de vecinos del oeste de la Ciudad de Mendoza atrapó a un hombre que minutos antes había cometido un abuso sexual hacia una menor y le dieron una tremenda paliza , a tal punto que el sospechoso debió ser internado con un politraumatismo encéfalo craneano.

El hecho ocurrió en la noche del jueves en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza , sobre las calles El Fortín y Potrerillos, donde fue atacada una menor de 15 años.

Según fuentes policiales, el agresor -Juan Alberto Acevedo, de 47 años- atacó a la menor a metros de su casa y la persiguió, pero al llegar a la vivienda fue reducido por vecinos de la zona. Ahora permanece internado en el hospital Central, con custodia policial, a la espera del alta médica.

De acuerdo a la reconstrucción el hecho, todo ocurrió minutos antes de la medianoche en el barrio San Martín de Ciudad.

La víctima, de quien se reserva su identidad por ser menor de edad, caminaba hacia su casa cuando fue abordada por un sujeto que comenzó a hablarle.

La joven siguió su camino y en ese momento el individuo intentó frenarla agarrándola del hombro. Entonces, la menor salió corriendo hacia su vivienda, y el agresor la persiguió.

A las cuadras intentó tocarla nuevamente y en ese momento los vecinos, advirtiendo lo que estaba pasando, defendieron a la adolescente.

De esta forma redujeron al acusado de abuso sexual y lo golpearon duramente. Cuando la policía llegó a la escena encontró a Acevedo tendido en el piso, ensangrentado y con heridas de consideración.

El sospechoso fue derivado al hospital Central, donde le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos varios por golpiza, quedando internado.

La fiscalía recibió el procedimiento e inició una causa por abuso sexual, en tanto que los investigadores aguardan por el testimonio de la víctima, como así también por la evolución del sospechoso.