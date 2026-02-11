Un hombre chocó frente a la Plaza Independencia y causó temor en pleno centro

Accidente vial en la Plaza Independencia: qué se sabe del hecho

Por Sitio Andino Policiales







En hora pico y mientras varios mendocinos buscan volver a sus hogares tras finalizar su jornada laboral, un nuevo accidente vial causó un gran susto en la Ciudad de Mendoza. Es que, alrededor de las 14 horas, un vehículo chocó en plena Plaza Independencia y provocó un despliegue de efectivos de seguridad.

Accidente vial en la Plaza Independencia: qué se sabe del hecho Hasta el momento, este medio pudo acceder a una imagen que da cuenta de lo ocurrido en horas de la tarde. En calle Rivadavia, y por motivos que aún son materia de investigación, parece ser que un rodado de color rojo impactó contra uno de los postes del espacio público.

Preventores de la Ciudad de Mendoza se apersonaron en el lugar para asistir a los implicados en el hecho y realizar las primeras tareas de rigor. Si bien se desconocen detalles del conductor y si hubo heridos, trascendió que del auto se extrajo una bolsa con marihuana en su interior.