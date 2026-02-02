Atrapan a una menor con una importante cantidad de droga en pleno centro

Parte de la cocaína que tenía la menor aprehendida en Ciudad.

Una menor de 17 años fue detenida en la madrugada de este lunes al ser sorprendida, en el interior de la Plaza Independencia, con una importante cantidad de droga en su poder, por lo que la policía entiende que la joven estaba comercializando esos estupefacientes.

El procedimiento ocurrió a las 3.30 y los investigadores creen que la adolescente estaba acompañada por otros individuos que lograron escapar.

acceso sur y paso Milagro: volcó con su camioneta en Luján de Cuyo y sólo sufrió golpes

coimas en la justicia federal A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Fuentes policiales dijeron que, al requisar a la menor, los efectivos hallaron 15 envoltorios de cocaína y una piedra de la misma sustancia por más de 24 gramos , una cantidad considerable de ese tipo de droga.

De acuerdo al procedimiento policial, cerca de las 3,30, personal que realizaba patrullajes por el centro advirtió la presencia de una joven en actitud sospechosa, deambulando por la Plaza Independencia.

Cerca de ella había un grupo de jóvenes que, en principio, acompañaban a la menor, pero cuando la policía apareció en escena, estos escaparon corriendo.

La menor quedó acorralada y al ser requisada le encontraron entre sus pertenencias 15 nudos de cocaína y una piedra de más de 24 gramos de esa misma droga.

Ante esto, se le dio intervención al personal de Policía contra el Narcotráfico y tras verificar que la sustancia era cocaína, la menor quedó aprehendida.

El caso quedó en manos de la justicia federal, desde donde ordenaron que la menor, tras cumplir con todos los plazos procesales, quede en libertad, sujeta a la investigación. Para ello fue citada su madre, quien firmó el acta de libertad.