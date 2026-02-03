3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
en luján de cuyo

Cayó el acusado de un homicidio ocurrido durante una transacción de droga

Efectivos de investigaciones detuvieron en Las Heras al presunto autor de un homicidio ocurrido en Luján de Cuyo, en diciembre pasado.

Fabián Echegaray será imputado por el homicidio de César Rodríguez.

Fabián Echegaray será imputado por el homicidio de César Rodríguez.

 Por Pablo Segura

Efectivos policiales de investigaciones detuvieron anoche a un joven de 28 años que era buscado, desde hace dos meses, como presunto autor del homicidio de César Gerardo Rodríguez (41), un hombre asesinado a balazos en Luján de Cuyo en una supuesta transacción de droga.

El acusado, identificado como Fabián Maximiliano Echegaray (28), fue capturado en el interior de la Villa Junín, en Las Heras y en las próximas horas será imputado por un homicidio agravado.

Lee además
La Dirección está integrada por trabajadores sociales, psicólogos, licenciados en minoridad y personal policial
Ofrecen servicios gratuitos

Así trabaja el equipo que asiste a víctimas de delito en Mendoza
Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Según la investigación que realiza la fiscalía de homicidios, Echegaray asesinó a Rodríguez durante una disputa en el medio de una transacción de droga que habían pactado previamente.

Los detalles de la captura del acusado del homicidio ocurrido en Luján de Cuyo

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los efectivos que seguían de cerca a Echegaray recibieron el dato de que el sospechoso estaba deambulando las calles de la Villa Junín, en Las Heras, por lo que rápidamente actuaron y concretaron la captura.

Echegaray tenía un pedido de captura desde fines del 2025, días después del crimen de Rodríguez, en Luján de Cuyo. Ahora bien, el sujeto ya era conocido en el mundo del hampa, al tener varios antecedentes penales.

En su haber, figuran acusaciones por robo agravado, coacciones agravadas con arma de fuego, violación de domicilio, amenazas y lesiones en contexto de violencia de género, en tanto que hasta fue investigado por otro homicidio.

Ahora está sumamente complicado con este crimen, pues existen declaraciones de testigos presenciales que lo señalan directamente.

De acuerdo a la investigación de la fiscal Andrea Lazo, el día del homicidio, el 2 de diciembre pasado, Echegaray y Rodríguez se reunieron en el cruce de las rutas 40 y 15, en Luján de Cuyo, para una supuesta transacción de drogas (se cree marihuana).

En ese lugar surgió una discusión y posterior pelea entre varios sujetos, que terminó con el asesinato de Rodríguez y el brutal ataque a Jonathan Galdámez, quien recibió tres disparos, salvó su vida de milagro y se transformó en una pieza clave de la causa.

En ese sentido, fuentes judiciales dijeron que la causa no está cerrada y que continúa la búsqueda de más sospechosos.

Temas
Seguí leyendo

Lo acusaron de una violenta agresión, escapó y lo detuvieron en un centro de rehabilitación en San Juan

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

"Los culpables tienen que pagar": el reclamo de la familia de Gerardo Giménez tras el homicidio en Luján de Cuyo

Hay tres detenidos por el homicidio durante un cumpleaños en Luján de Cuyo

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo

Juicio a Walter Bento: hoy, últimas palabras de algunos imputados y veredicto

A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Atrapan a una menor con una importante cantidad de droga en pleno centro

LO QUE SE LEE AHORA
Walter Bento y sus hijos, a horas de conocer el veredicto en su contra. Foto: Cristian Lozano.  video
tribunales federales

Juicio a Walter Bento: hoy, últimas palabras de algunos imputados y veredicto

Las Más Leídas

Se movió el piso en Mendoza. ¿Sentiste el sismo de este lunes?
Se movió el piso

Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026
Tomá nota

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026
ECONOMÍA FAMILIAR

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026

Walter Bento, a horas de conocer la sentencia en su contra.  video
coimas en la justicia federal

A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026
INICIO DE CLASES

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026