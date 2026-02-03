Cayó el acusado de un homicidio ocurrido durante una transacción de droga

Efectivos policiales de investigaciones detuvieron anoche a un joven de 28 años que era buscado, desde hace dos meses, como presunto autor del homicidio de César Gerardo Rodríguez (41) , un hombre asesinado a balazos en Luján de Cuyo en una supuesta transacción de droga.

El acusado, identificado como Fabián Maximiliano Echegaray (28), fue capturado en el interior de la Villa Junín, en Las Heras y en las próximas horas será imputado por un homicidio agravado.

Según la investigación que realiza la fiscalía de homicidios, Echegaray asesinó a Rodríguez durante una disputa en el medio de una transacción de droga que habían pactado previamente.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los efectivos que seguían de cerca a Echegaray recibieron el dato de que el sospechoso estaba deambulando las calles de la Villa Junín, en Las Heras , por lo que rápidamente actuaron y concretaron la captura.

Echegaray tenía un pedido de captura desde fines del 2025, días después del crimen de Rodríguez, en Luján de Cuyo. Ahora bien, el sujeto ya era conocido en el mundo del hampa, al tener varios antecedentes penales.

En su haber, figuran acusaciones por robo agravado, coacciones agravadas con arma de fuego, violación de domicilio, amenazas y lesiones en contexto de violencia de género, en tanto que hasta fue investigado por otro homicidio.

Ahora está sumamente complicado con este crimen, pues existen declaraciones de testigos presenciales que lo señalan directamente.

De acuerdo a la investigación de la fiscal Andrea Lazo, el día del homicidio, el 2 de diciembre pasado, Echegaray y Rodríguez se reunieron en el cruce de las rutas 40 y 15, en Luján de Cuyo, para una supuesta transacción de drogas (se cree marihuana).

En ese lugar surgió una discusión y posterior pelea entre varios sujetos, que terminó con el asesinato de Rodríguez y el brutal ataque a Jonathan Galdámez, quien recibió tres disparos, salvó su vida de milagro y se transformó en una pieza clave de la causa.

En ese sentido, fuentes judiciales dijeron que la causa no está cerrada y que continúa la búsqueda de más sospechosos.