3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: hallan un cuerpo en un zanjón y buscan esclarecer el ataque

La Policía de Mendoza investiga un ataque armado en Ruta 40 y Ruta 15 que dejó un muerto y un herido. El cuerpo de una de las víctimas apareció horas después en un zanjón.

 Por Celeste Funes

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque a tiros registrado anoche en Luján de Cuyo. El episodio, ocurrido en la zona de Ruta 40 y Ruta 15, movilizó a varias unidades policiales que ahora intentan establecer la secuencia del hecho.

Investigan ataque armado en Luján de Cuyo: una víctima fatal y otra hospitalizada

De acuerdo con la información policial, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en la zona. Cuando el personal llegó al lugar, encontró un vehículo con las puertas abiertas y sin ocupantes, lo que motivó un inmediato rastrillaje por los alrededores para tratar de ubicar a las posibles víctimas.

Pocos minutos después, un hombre de 34 años, identificado como J. G., ingresó al Hospital Central con múltiples heridas de arma de fuego. Presentaba lesiones en el rostro, la zona abdominal y la nuca, y quedó internado bajo atención médica. Según la investigación inicial, él había estado acompañado por otra persona al momento del ataque.

Al mediodía de este miércoles, los equipos policiales desplegados en la zona localizaron el cuerpo sin vida del acompañante en un zanjón del asentamiento Raíz. La víctima fatal fue identificada como César Gerardo Rodríguez, de 40 años, quien tenía antecedentes por robo agravado. Su hallazgo permitió reconstruir parte del desplazamiento que ambos realizaron tras el ataque.

Debido a la gravedad del episodio, en el operativo intervinieron numerosas divisiones de la Policía de Mendoza, entre ellas Policía Científica, Homicidios, UID, Infantería, Robos y Hurtos, Canes, Delitos Tecnológicos y el grupo VANT, que colaboró con el reconocimiento aéreo del terreno. La participación de estas áreas permitió extender el rastrillaje tanto en la zona del ataque como en sectores aledaños.

Los investigadores trabajan para establecer la secuencia completa del ataque y determinar las circunstancias en que ambas víctimas fueron alcanzadas por los disparos.

