1 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron. Por la agresión, sufrió amputaciones y lesiones en el rostro.

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este lunes, un hombre de 54 años fue brutalmente herido por cuatro delincuentes, quienes le amputaron cuatro dedos y le provocaron lesiones en el rostro. La agresión ocurrió en el departamento de Luján de Cuyo, y la víctima fue trasladada de inmediato al hospital Central.

Los detalles de la agresión en Luján de Cuyo

El hecho se desencadenó tras un llamado al 911, que alertó a las autoridades sobre la situación. Minutos después, personal policial llegó al lugar y entrevistó al hombre, quien, en evidente estado de ebriedad, declaró que había sido sorprendido por cuatro sujetos mientras caminaba por las calles Brandsen y Costa Flores.

Lee además
Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina
El gobierno enviará al Congreso la reforma penal: qué cambios busca implementar video
Seguridad

El gobierno enviará al Congreso la reforma penal: qué cambios busca implementar

Luego de amenazarlo, los agresores le causaron heridas en el rostro y en ambas manos. Posteriormente, según el relato de la víctima, los individuos se dieron a la fuga.

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio
La agresión ocurrió en el departamento de Luján de Cuyo

La agresión ocurrió en el departamento de Luján de Cuyo

El personal médico diagnosticó la amputación del dedo índice, medio y anular de la mano izquierda, así como del dedo meñique de la mano derecha.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

Temas
Seguí leyendo

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

La Policía de Mendoza realizó 10 detenciones y frenó maniobras de narcomenudeo en toda la provincia

La Policía concretó la detención de un hombre que vendía luminarias públicas robadas en redes sociales

LO QUE SE LEE AHORA
Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones.
Boletin Oficial

Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones

La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos
POTENCIAL PRODUCTIVO

La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Te Puede Interesar

VIH en Mendoza: diagnósticos tardíos y aumento de contagios en mujeres.
Preocupante

VIH en Mendoza: diagnósticos tardíos y aumento de contagios en mujeres

Por Natalia Mantineo
Manuel Adorni confirmó que modernizarán los aeropuertos de Mendoza y San Rafael
Obra pública-privada

Adorni confirmó que modernizarán los aeropuertos de Mendoza y San Rafael

Por Sitio Andino Política
La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Por Sitio Andino Policiales