Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron

Durante la madrugada de este lunes, un hombre de 54 años fue brutalmente herido por cuatro delincuentes, quienes le amputaron cuatro dedos y le provocaron lesiones en el rostro. La agresión ocurrió en el departamento de Luján de Cuyo, y la víctima fue trasladada de inmediato al hospital Central.

Los detalles de la agresión en Luján de Cuyo El hecho se desencadenó tras un llamado al 911, que alertó a las autoridades sobre la situación. Minutos después, personal policial llegó al lugar y entrevistó al hombre, quien, en evidente estado de ebriedad, declaró que había sido sorprendido por cuatro sujetos mientras caminaba por las calles Brandsen y Costa Flores.

Luego de amenazarlo, los agresores le causaron heridas en el rostro y en ambas manos. Posteriormente, según el relato de la víctima, los individuos se dieron a la fuga.

El personal médico diagnosticó la amputación del dedo índice, medio y anular de la mano izquierda, así como del dedo meñique de la mano derecha.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción.