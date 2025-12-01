Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Durante la madrugada de este lunes, un hombre de 54 años fue brutalmente herido por cuatro delincuentes, quienes le amputaron cuatro dedos y le provocaron lesiones en el rostro. La agresión ocurrió en el departamento de Luján de Cuyo, y la víctima fue trasladada de inmediato al hospital Central.
Los detalles de la agresión en Luján de Cuyo
El hecho se desencadenó tras un llamado al 911, que alertó a las autoridades sobre la situación. Minutos después, personal policial llegó al lugar y entrevistó al hombre, quien, en evidente estado de ebriedad, declaró que había sido sorprendido por cuatro sujetos mientras caminaba por las calles Brandsen y Costa Flores.