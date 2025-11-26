26 de noviembre de 2025
Control de alcoholemia: otros dos conductores detenidos por manejar ebrios

Dos conductores fueron sorprendidos durante un control de alcoholemia cuando manejaban ebrios. Los procedimientos fueron en el Gran Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

En distintos controles de alcoholemia realizados durante la madrugada de este miércoles en el Gran Mendoza, la Policía y los distintos equipos de tránsito municipales aprehendieron a dos conductores que circulaban con altos niveles de alcohol en sangre, superando ampliamente los límites permitidos.

Los operativos se desarrollaron en Las Heras y Luján de Cuyo, en el marco de los dispositivos de prevención vial que se intensifican los fines de semana.

El primer hecho ocurrió cerca de las 02.20 en la intersección de Los Pescadores y Clavel del Aire, en Las Heras. Allí, personal policial detuvo la marcha de una Peugeot Partner cuyo conductor fue sometido al control de alcoholemia por parte del área de Tránsito de Las Heras.

El dosaje arrojó 1,85 g/L, una cifra que cuadruplica el límite permitido. Además, las autoridades constataron que el hombre presentaba una medida judicial pendiente de comparendo y citación, por lo que se avanzó con las actuaciones correspondientes.

El segundo episodio se registró a la medianoche en Luján de Cuyo, en la esquina de Bolivia y Sarmiento, cuando el conductor de una Ford F100 perdió el control del vehículo e impactó contra el cordón de la calzada, quedando detenido sobre el mismo.

Tras ser asistido -sin presentar lesiones-, agentes de tránsito lujaninos le realizaron el test de alcoholemia, que determinó un nivel de 1,76 g/L.

Ambos casos refuerzan la preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol en Mendoza, una conducta que sigue encabezando las estadísticas de siniestros viales.

