Control de alcoholemia: otros dos conductores detenidos por manejar ebrios

En distintos controles de alcoholemia realizados durante la madrugada de este miércoles en el Gran Mendoza , la Policía y los distintos equipos de tránsito municipales aprehendieron a dos conductores que circulaban con altos niveles de alcohol en sangre, superando ampliamente los límites permitidos.

Los operativos se desarrollaron en Las Heras y Luján de Cuyo , en el marco de los dispositivos de prevención vial que se intensifican los fines de semana.

juicio abreviado La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio

Justamente, en ese mismo sentido, el fin de semana personal de Tránsito Municipal de la Ciudad de Mendoza sorprendió a un concejal de San Rafael cuando manejaba alcoholizado en la calle Arístides Villanueva.

El primer hecho ocurrió cerca de las 02.20 en la intersección de Los Pescadores y Clavel del Aire, en Las Heras . Allí, personal policial detuvo la marcha de una Peugeot Partner cuyo conductor fue sometido al control de alcoholemia por parte del área de Tránsito de Las Heras.

El dosaje arrojó 1,85 g/L, una cifra que cuadruplica el límite permitido. Además, las autoridades constataron que el hombre presentaba una medida judicial pendiente de comparendo y citación, por lo que se avanzó con las actuaciones correspondientes.

El segundo episodio se registró a la medianoche en Luján de Cuyo, en la esquina de Bolivia y Sarmiento, cuando el conductor de una Ford F100 perdió el control del vehículo e impactó contra el cordón de la calzada, quedando detenido sobre el mismo.

Tras ser asistido -sin presentar lesiones-, agentes de tránsito lujaninos le realizaron el test de alcoholemia, que determinó un nivel de 1,76 g/L.

Ambos casos refuerzan la preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol en Mendoza, una conducta que sigue encabezando las estadísticas de siniestros viales.