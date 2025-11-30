30 de noviembre de 2025
Ocurrió en Ruta 7

Una conductora perdió la vida tras volcar en Luján de Cuyo: su acompañante sufrió lesiones

La víctima manejaba un Chevrolet Spin cuando volcó por motivos que aún se desconocen. El acompañante, un hombre de 38 años, fue asistido por el SEC.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Una mujer de 38 años falleció este domingo por la mañana tras un grave vuelco en la Ruta Nacional 7, a la altura de Luján de Cuyo. El vehículo en el que viajaba junto a un hombre dio varios tumbos y quedó sobre la calzada. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a su acompañante.

Fatal vuelco en Luján de Cuyo: falleció una mujer al perder el control de su auto

De acuerdo con los primeros datos, la conductora identificada como Noelia Valles, de 38 años, perdió el dominio del vehículo a la altura del kilómetro 1075, a las 08:15. La víctima manejaba un Chevrolet Spin en dirección Oeste a Este.

Si bien se desconoce la mecánica del accidente vial, las autoridades informaron que el auto volcó y dio varios tumbos, quedando detenido sobre la calzada, sobre mano Este. Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar antes de que los equipos médicos pudieran intervenir.

En el rodado también viajaba un hombre identificado como R. P., de 39 años, quien sufrió politraumatismos. Fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Central para su atención.

Las autoridades trabajaron en la zona para asegurar el tránsito y realizar las pericias correspondientes con el fin de determinar las causas del accidente vial, que dejó como saldo una víctima fatal y un herido.

