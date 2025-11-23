Luján de Cuyo: un joven motociclista quedó grave tras chocar con un auto en Ruta 15

Luján de Cuyo: un joven de 18 años sufrió politraumatismos graves en un siniestro vial. Foto: Cristian Lozano

Un motociclista de 18 años resultó gravemente herido tras un choque ocurrido en Luján de Cuyo, cuando su moto impactó contra un automóvil en la Ruta Provincial 15, en la zona de Agrelo. El joven fue trasladado al Hospital Central.

Ruta 15: fuerte choque entre una moto y un auto dejó a un joven herido en Luján El siniestro vial ocurrió a las 21.13 del sábado, cuando vecinos de Agrelo, en Luján de Cuyo, alertaron al 911 sobre una colisión en la intersección de la Ruta Provincial 15 y calle Suárez. Personal de la Comisaría 48° llegó al lugar y confirmó que se trataba de un choque entre una moto y un automóvil.

Según los primeros datos, A. R., de 18 años, circulaba hacia el sur a bordo de una Bajaj Rouser cuando, por motivos que se investigan, impactó contra un Chevrolet Corsa conducido por M. D., también de 18 años, que avanzaba en sentido contrario.

Debido al fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración. Minutos más tarde fue asistido por una ambulancia del SEC, cuyo profesional diagnosticó politraumatismos graves, por lo que fue trasladado al Hospital Central.

Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia al conductor del vehículo mayor, el cual arrojó 0.00 g/l. En el lugar trabajó personal de Científica y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que continúa con la investigación para determinar la mecánica del hecho.