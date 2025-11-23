23 de noviembre de 2025
En Guaymallén, un peatón fue atropellado por un conductor ebrio y quedó hospitalizado

Un peatón sufrió graves lesiones al ser atropellado por una Hilux en Guaymallén. El conductor dio positivo de alcohol en sangre y fue trasladado a sede judicial

El peatón fue atropellado cuando cruzaba el Acceso Este, en Guaymallén.

 Por Celeste Funes

Un hombre de 30 años fue embestido este domingo en Guaymallén, cuando intentaba cruzar la Ruta 7 frente al boliche Aquelarre. El test de alcoholemia practicado al conductor de la camioneta arrojó un resultado positivo.

Alrededor de las 5:30, varios automovilistas alertaron al 911 sobre un peatón que había sido atropellado en Acceso Este, frente al local bailable. Minutos después, efectivos de la Comisaría 44° llegaron al lugar y confirmaron la información.

Según los primeros datos, una Toyota Hilux que circulaba hacia el este por la Ruta Nacional 7 embistió a M. V., de 30 años, quien intentaba cruzar la calzada. El impacto le provocó lesiones de consideración.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima y el profesional a cargo diagnosticó politraumatismos varios por accidente vial, de moderado a grave, por lo que el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia al conductor, identificado como G. N., de 53 años, el cual arrojó un resultado positivo de 0.68 g/l, . Por esta razón, el hombre fue trasladado a sede judicial. En el lugar trabajó personal de Científica y las actuaciones del accidente vial quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

