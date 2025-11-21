21 de noviembre de 2025
El Municipio de Guaymallén impulsa la expansión de Arena Pádel con un incentivo de $4 millones

Los socios destacaron la alta demanda y el acompañamiento municipal de Guaymallén. El intendente Marcos Calvente valoró el impacto en empleo y desarrollo local.

image

El Municipio de Guaymallén recibió a los referentes de Arena Pádel – Pedro del Castillo 3050-, un emprendimiento que desde 2020 viene fortaleciendo su presencia en el distrito y que ahora avanza con un ambicioso proyecto de expansión. El intendente Marcos Calvente destacó el esfuerzo del sector privado y subrayó el impacto positivo que estas inversiones generan en la economía local, la creación de empleo y la promoción del deporte.

El acompañamiento municipal se concreta a través del programa "Guaymallén invierte con vos" mediante un aporte de 4 millones de pesos, de los cuales la mitad se entrega en efectivo y la otra mitad en crédito fiscal. Se trata de un incentivo diseñado para apoyar iniciativas productivas que continúan apostando por el crecimiento y la generación de trabajo en el departamento.

Los socios valoraron la medida, remarcando que todo proceso de inversión se desarrolla por etapas y que cada apoyo permite avanzar, generar más empleo y ampliar la actividad, fortaleciendo un círculo virtuoso para Guaymallén y para la provincia.

image

Un proyecto deportivo que no deja de crecer en Guaymallén

Durante el encuentro, Gustavo Rojas, uno de los socios de Arena Pádel, explicó la evolución del complejo: “Iniciamos en 2020 con el proyecto, abrimos en 2021, con cuatro canchas techadas. Al año y medio sumamos cuatro canchas más en el exterior, y ahora estamos encarando una remodelación y expansión del club con cuatro nuevas canchas: dos techadas y dos descubiertas que también vamos a techar. Es un proyecto grande, sostenido y con mucha proyección.”

Rojas destacó que, lejos de ser una moda pasajera, el pádel se consolidó como una actividad sostenida: “Hay una demanda enorme. Los horarios más fuertes siempre están completos. Si se libera un turno, se vuelve a ocupar de inmediato. Por eso estamos ampliando: la gente lo pide.”

Actualmente, Arena Pádel supera los 12.000 m² de superficie, donde funcionarán 12 canchas en total (10 techadas) y un gimnasio integrado al complejo. La inversión acumulada desde el inicio ronda los 900 mil dólares (desde el inicio del proyecto), según detallaron los socios.

image

Un ejemplo de desarrollo en Guaymallén

El intendente Calvente destacó: “Este tipo de inversiones genera actividad económica, empleo y más espacios de deporte para los vecinos. Guaymallén acompaña a quienes deciden crecer en el departamento.”

Arena Pádel pertenece a Gustavo Rojas, Gabriel Pontiz, Emiliano Valsecchi, Jonathan Scanio y Rafael Garro. Durante la reunión también participó el secretario de Obras, Ramiro García.

