Bicitour en Guaymallén: arte, gastronomía y producción en un recorrido de cinco horas

Regresa el bicitour al departamento de Guaymallén.

Será el próximo sábado 22 de noviembre, desde las 9.00 horas. El punto de encuentro será la Rotonda de Salcedo, en el cruce de Severo del Castillo y Godoy Cruz, en el distrito Los Corralitos. Desde allí, los ciclistas recorrerán caminos del distrito mencionado y de La Primavera, visitando distintos monumentos y espacios representativos del patrimonio cultural y productivo de la zona.

image Paradas especiales en el recorrido por Guaymallén Durante el trayecto, se realizarán paradas especiales para conocer emprendimientos locales, como el restaurante Rufinato y los productores de frambuesas Heritage, donde se podrá disfrutar de experiencias gastronómicas y conocer más sobre la producción regional.

El recorrido finalizará alrededor de las 14.00 horas, con regreso al punto de partida. La actividad es gratuita y está dirigida a personas mayores de 18 años. Los cupos son limitados e intransferibles, por lo que se requiere inscripción previa.

Los interesados deberán anotarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/tN5BmHNQSAz63EXS8 Quienes no cuenten con bicicleta podrán utilizar las unidades que provee el Municipio.