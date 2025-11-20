Bicitour en Guaymallén: arte, gastronomía y producción en un recorrido de cinco horas

El Municipio de Guaymallén invita a participar de una nueva edición del “Bicitour Descubriendo Guaymallén”, una propuesta que combina actividad física, arte, turismo y sabores locales en un recorrido por los paisajes productivos del departamento.
El circuito incluye paradas gastronómicas y turísticas en Los Corralitos y La Primavera del departamento de Guaymallén.
Será el próximo sábado 22 de noviembre, desde las 9.00 horas. El punto de encuentro será la Rotonda de Salcedo, en el cruce de Severo del Castillo y Godoy Cruz, en el distrito Los Corralitos. Desde allí, los ciclistas recorrerán caminos del distrito mencionado y de La Primavera, visitando distintos monumentos y espacios representativos del patrimonio cultural y productivo de la zona.
Durante el trayecto, se realizarán paradas especiales para conocer emprendimientos locales, como el restaurante Rufinato y los productores de frambuesas Heritage, donde se podrá disfrutar de experiencias gastronómicas y conocer más sobre la producción regional.
El recorrido finalizará alrededor de las 14.00 horas, con regreso al punto de partida. La actividad es gratuita y está dirigida a personas mayores de 18 años. Los cupos son limitados e intransferibles, por lo que se requiere inscripción previa.
Los interesados deberán anotarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/tN5BmHNQSAz63EXS8
Quienes no cuenten con bicicleta podrán utilizar las unidades que provee el Municipio.