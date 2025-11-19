19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

La causa por abuso sexual en la escuela Abraham Lemos de Guaymallén avanza a paso firme y en las próximas horas podría haber imputaciones.

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

La justicia avanza a paso firme para esclarecer un presunto abuso sexual cometido a una nena de 9 años en el interior de una escuela Abraham Lemos de Los Corralitos, Guaymallén y las últimas pericias incorporadas al expediente complican, cada vez más, a los albañiles que fueron denunciados por la madre de la menor.

Concretamente son siete los sospechosos quienes, en las últimas horas y tras ser identificados, fueron citados en la fiscalía para ser sometidos a una declaración informativa, que es cuando se está entre ser imputado o testigo (una especie de sospechoso).

Lee además
Día de Prevención del Abuso Sexual en Niños y Adolescentes: origen y objetivo del 19 de noviembre
Efemérides

Día de Prevención del Abuso Sexual en Niños y Adolescentes: origen y objetivo del 19 de noviembre
Conmoción en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, por una denuncia de abuso sexual. 
sin detenidos

Qué hay en la causa que investiga un abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Es que el informe de las pericias físicas realizadas a la menor confirmó que la pequeña tiene lesiones compatibles con algún tipo de abuso sexual y, sobre todo, esas marcas coinciden con el relato de la denuncia.

Ante esto, la justicia oficialmente notificó a los siete albañiles que hay sospechas sobre ellos, y ahora se investiga quién de estos es el que cometió el abuso sexual.

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Hasta el momento, la justicia sabe que la menor fue atacada en el baño de la escuela, el jueves de la semana pasada.

presunto abuso sexual, escuela guaymallen, los corralitos, padres
Los padres de la escuela mostraron su enojo tras la denuncia por abuso sexual.

Los padres de la escuela mostraron su enojo tras la denuncia por abuso sexual.

En ese momento, siete albañiles estaban afectados a una refacción en un aula. En principio, ninguno de estos debía salir de ese lugar, pero al menos uno, se trasladó hasta el baño, donde ocurrió el vejamen.

Los detalles de la agresión se mantienen en reserva, incluso, desde la justicia piden no darlos a conocer para no revictimizar a la menor.

Lo cierto es que la fiscalía, lo primero que hizo, fue someter a la niña a una serie de pericias físicas. El informe de esa medida coincide con el relato de la denuncia.

De esta forma, los siete albañiles quedaron más complicados aún, aunque hasta el momento ninguno de ellos fue imputado. En tanto que fuentes policiales confirmaron que ninguno de estos posee antecedentes penales.

Al ser sometidos a la declaración informativa, todos negaron los hechos y ofrecieron detalles del trabajo que estaban realizando en la escuela.

Está previsto que este jueves comience la Cámara Gesell con la víctima, instancia que podría tener varias “sesiones”. Es que primero se hace una entrevista personal para determinar si la niña está en condiciones de someterse a la medida y luego, de ser así, se inicia el abordaje, el cual se puede extender varios días.

En base a todo esto, se cree que entre lo que queda de esta semana y el inicio de la otra, la justicia avanzará a paso firme con la investigación y, en ese sentido, podría haber imputaciones.

Temas
Seguí leyendo

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Terrible accidente vial dejó a un herido grave en Godoy Cruz

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Tras un rayo y fuertes vientos, un incendio afectó más de 800 hectáreas en El Chacay

LO QUE SE LEE AHORA
Un nuevo homicidio en la provincia, esta vez, en San Rafael. 
dos detenidos

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Te Puede Interesar

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.
Fue enviado a la Legislatura

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Por Sitio Andino Política
Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Por Cecilia Zabala