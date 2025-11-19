Rebrote de Covid en una localidad argentina despierta alarmas en el país y recomiendan uso de barbijo

Preocupación por más de 300 contagios de Covid-19 en una semana. Foto: web

La provincia de Formosa está en alerta tras el fuerte aumento de casos de Covid-19 en la última semana de noviembre. Según la Semana Epidemiológica (SE) 46, después de registrar 178 positivos en la SE 45, la cifra ascendió a 341 casos, todos vinculados a la variante XFG, conocida como “Frankenstein”, un salto que preocupa en la región del noreste y en el resto del país.

Más de 300 casos de Covid en Formosa en una semana: el reporte El repunte activó una vigilancia sanitaria más intensa. En la última semana se realizaron 1.422 test de vigilancia, que arrojaron una positividad del 24%. Una porción importante de los contagios, 250 casos, se notificó en la Capital; el resto se registró en localidades como El Colorado, Laguna Blanca y Estanislao del Campo.

En el último parte se consignaron 164 altas médicas y 408 casos activos; ninguno de estos pacientes permanece internado por Covid-19. Desde la Dirección de Epidemiología provincial atribuyen el aumento a la alta circulación viral y a oscilaciones bruscas de temperatura, condiciones que facilitan la transmisión de enfermedades respiratorias.

Noviembre - casos covid-19- Formosa - 2025 Las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Formosa de la Semana Epidemiológica 46. Foto: Gobierno de Formosa Rebrote de Covid en Formosa: recomiendan el uso de barbijo El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa recomendó mantener las medidas preventivas: lavado frecuente de manos, ventilación de espacios cerrados, uso de alcohol en gel y, en situaciones de riesgo, barbijo.

“Estamos ante un virus que se transmite muy rápido; cortar la cadena de contagios requiere que todos mantengamos las medidas preventivas de forma sostenida”, advirtió la directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez. Fuente: Infobae