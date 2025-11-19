19 de noviembre de 2025
Transporte público en Mendoza: cómo funcionará el servicio durante el finde largo

La Secretaría de Servicios Públicos detalló los esquemas de frecuencias para el transporte público y el Metrotranvía durante el fin de semana extra largo.

Transporte público en Mendoza: cómo funcionará el servicio este viernes 21 de noviembre.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Se acerca un nuevo fin de semana largo en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional y, con él, las dudas sobre la movilidad en la provincia de Mendoza. Mientras el Gobierno nacional apunta a fomentar el turismo, aquellos usuarios que deben cumplir con sus obligaciones laborales se hacen la pregunta de rigor: con qué frecuencia funcionará el transporte público.

Frente a esto, desde la Secretaría de Servicios Públicos confirmaron a Sitio Andino el cronograma operativo que regirá tanto para el viernes 21 como para el lunes 24 de noviembre, con esquemas diferenciados según la naturaleza de cada fecha.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg
Transporte público con frecuencia reducida en Mendoza.

Transporte público: así funcionará el viernes 21 de noviembre

El primer cambio en la rutina se sentirá este viernes 21 de noviembre, decretado como jornada no laborable con fines turísticos.

Según lo informado a este medio, durante ese día el transporte público operará con las frecuencias habituales de un día sábado. Es decir, el sistema funcionará con una reducción del 20% respecto a la circulación normal de un día hábil promedio.

Es importante que los usuarios que deban trabajar o realizar trámites tengan en cuenta esta merma en la cantidad de unidades en la calle para evitar demoras imprevistas.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg
El viernes 21 de noviembre, el transporte público funcionará como día sábado.

Transporte público: así funcionará el lunes 24 de noviembre

Por su parte, el lunes 24 de noviembre -fecha a la que se trasladó el feriado por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre)- tendrá un impacto mayor en el servicio.

Para esta jornada, las unidades circularán con el cronograma de día feriado/domingo. Esto implica una frecuencia considerablemente menor, con una reducción aproximada del 40% en comparación con un día de semana común.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este escenario de frecuencias reducidas, se recomienda a los pasajeros:

  • Consultar con anticipación: utilizar la aplicación Mendotran Cuándo Subo o Google Maps para verificar los horarios de llegada en tiempo real.

  • Salir con tiempo: considerando que la espera en las paradas podría ser mayor a la habitual, especialmente el día lunes.

Tras este esquema especial de cuatro días, desde Servicios Públicos informaron que la actividad retomará su ritmo habitual el martes 25 de noviembre. A partir de las primeras horas de esa jornada, todas las líneas de recorridos urbanos y de media distancia volverán a operar con el 100% de sus frecuencias de día hábil.

